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Aggredito da due pitbull a Pedalino: 63enne grave in ospedale

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COMISO, 09 Luglio 2026 – Domenica scorsa, a Pedalino, si è verificato un grave episodio di cronaca che ha visto coinvolto un uomo di 63 anni, vittima di un violento attacco da parte di due cani, identificati verosimilmente come esemplari di razza pitbull. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava all’interno di un terreno per svolgere alcuni lavori quando è stato improvvisamente raggiunto e assalito dagli animali, che lo hanno morso ripetutamente alle braccia e alle gambe. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie al tempestivo intervento dei proprietari, che sono riusciti a fermare i cani. In seguito all’aggressione, la vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale; tuttavia, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato necessario il trasferimento tramite elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui, nella giornata di martedì, il 63enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sebbene le sue condizioni di salute restino serie, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita.

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