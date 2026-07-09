Diocesi di Ragusa. Nuovi incarichi per i preti a partire dal 1° settembre

RAGUSA, 09 Luglio 2026 –

Anche quest’anno il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, annuncia alcuni avvicendamenti per la Diocesi di Ragusa, che come consueto avvengono nel periodo estivo per non impattare sull’attività pastorale e consentire una nuova programmazione subito dopo l’estate. Le nomine entreranno in vigore il 1° settembre 2026.

Le nuove disposizioni sono accompagnate da una lettera che il Vescovo ha indirizzato ai presbiteri, nella quale ha espresso gratitudine per il loro servizio alla Chiesa. «La vita della nostra diocesi si regge sulla vostra disponibilità, sulla passione con cui annunciate il Vangelo e sulla fedeltà con cui ogni giorno vi prendete cura delle persone che il Signore vi affida», scrive mons. La Placa, sottolineando il valore del ministero sacerdotale vissuto con generosità, spesso tra fatiche nascoste e responsabilità crescenti.

Il Vescovo spiega che le decisioni assunte «non nascono da valutazioni puramente organizzative, ma sono il risultato di un discernimento vissuto nella preghiera e nel confronto», tenendo insieme le esigenze delle comunità e le condizioni personali dei presbiteri. «Il ministero sacerdotale domanda disponibilità e spirito di servizio, ma richiede anche che il presbitero sia custodito nella sua persona e accompagnato nelle sue fragilità», aggiunge nella lettera.

Nel complesso, sono 17 i presbiteri coinvolti. In questa tornata di nomine, mons. La Placa ha ritenuto opportuno anche introdurre una nuova figura: il Vicario Episcopale per la Pastorale, coordinatore degli Uffici Diocesani e delle Visite Pastorali del Vescovo. L’ufficio di Vicario Episcopale, previsto dal Codice di Diritto Canonico (canoni 475-481), gode della stessa potestà ordinaria del Vicario Generale per il settore di affari che gli viene affidato.

Nella sua lettera, il Vescovo ringrazia i presbiteri che hanno accolto con disponibilità i nuovi incarichi: «Accettare di rimettersi in cammino, lasciandosi nuovamente inviare dalla Chiesa là dove il Signore chiama, è una delle espressioni più belle della disponibilità sacerdotale». Allo stesso tempo manifesta vicinanza a coloro che, per motivi di salute o difficoltà personali, hanno chiesto di essere trasferiti o sollevati da alcuni incarichi: «Nessuno interpreti queste situazioni come un segno di debolezza: la vita del presbitero conosce stagioni diverse e richiede anche il coraggio di riconoscere i propri limiti».

Mons. La Placa conclude invitando a custodire la comunione presbiterale e assicurando la sua preghiera: «Affidiamo insieme questo nuovo tratto di cammino all’azione dello Spirito Santo e alla materna intercessione di Maria, Madre della Chiesa».

Nel dettaglio gli avvicendamenti:

SAC. GIROLAMO ALESSI

Vicario episcopale per la Pastorale, coordinatore degli Uffici Diocesani e delle Visite Pastorali del Vescovo uffici diocesani

Proviene da Comiso, è stato ordinato presbitero il 25/06/1983. Dopo l’ordinazione è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie San Giorgio e Preziosissimo Sangue in Ragusa. Successivamente è stato parroco delle parrocchie Maria Regina in Ragusa, Sacro Cuore di Gesù in Comiso e S. Isidoro Agricola in Ragusa, nonché delle parrocchie Cattedrale S. Giovanni Battista e S. Maria delle Scale in Ragusa. Ha conseguito la licenza in Sacra Liturgia al Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma. È stato parroco della parrocchia della parrocchia Maria SS. Annunziata in Comiso e direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. È attualmente parroco della parrocchia Santi Apostoli in Comiso. Membro del Consiglio pastorale diocesano, è stato a più riprese anche membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei Consultori e dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, oltreché delegato vescovile per la Consulta delle aggregazioni laicali. Ha svolto il ruolo di assistente diocesano del TLC.

SAC. JOHNS JOSEPH AVUPPADAN

Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Maria delle Stelle (Comiso)

Proviene dall’Eparchia di Idukki, nel Kerala (India), è stato ordinato presbitero il 28/12/1989. Dopo l’ordinazione ha conseguito il dottorato in Teologia biblica alla Pontificia Università “S. Tommaso d’Aquino”, in Roma. Di rito siro-malabarese e incardinato nella Eparchia di Idukki, P. Johns gode della facoltà di biritualismo ed è attualmente sacerdote fidei donum nella diocesi di Ragusa, dove è stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Pio X”, in Ragusa e Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe (Giarratana) e B.M.V. di Lourdes (San Giacomo Bellocozzo – Ragusa).

FRÀ LUCA BONOMO OFM CAPP

Vicario Parrocchiale della Parrocchia Sacra Famiglia (Ragusa)

Proviene da Modica, è professo perpetuo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ed è stato ordinato presbitero il 12/10/2002. Dal settembre del 2023 è ascritto alla casa religiosa dei Frati Cappuccini di Ragusa è stato vicario parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano (Ragusa).

SAC. GIUSEPPE CASCONE

Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Giovanni Bosco (Vittoria)

Proviene da Ragusa, è ordinato presbitero il 07/10/2024. Dopo l’ordinazione ha ricevuto la nomina di vicario parrocchiale nella parrocchia S. Maria Goretti, in Vittoria. È attualmente assistente diocesano del Movimento Studenti di Azione Cattolica.

SAC. ROSARIO CAVALLO

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Giovanni Battista e S. Giuseppe (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1975. Tra i suoi impegni pastorali è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Giuseppe, S. Giovanni Battista, S. Giovanni Bosco, S. Domenico Savio e SS. Rosario in Vittoria, nonché amministratore parrocchiale della parrocchia S. Francesco di Paola, in Vittoria, della quale è diventato successivamente parroco. È stato successivamente parroco della parrocchia S. Maria Goretti in Vittoria. È stato anche assistente della Conferenza S. Vincenzo De’ Paoli di Vittoria e dei Cursillos di Cristianità della Diocesi di Ragusa. Ha svolto anche l’incarico di membro del Consiglio presbiterale. È attualmente direttore dell’Ufficio per la pastorale dei migranti, nonché collaboratore nella parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Ragusa.

SAC. GIOVANNI CORALLO

Vicario parrocchiale della Parrocchia San Giorgio (Ragusa)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 29/06/2026. È attualmente assistente Spirituale dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, Economo diocesano e componente del cda della Fondazione San Giovanni Battista.

SAC. PIETRO FLORIDIA

Vicario parrocchiale della Parrocchia San Pio X (Ragusa)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il 29/06/1987. È laureato in Filosofia e ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica (Cristologia) presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. È stato parroco consultore. Docente di Cristologia all’Istituto Teologico Ibleo S. Giovanni Battista e alla Scuola Teologica di Base della diocesi, è stato membro del Consiglio presbiterale. È stato parroco della parrocchia S. Giorgio e amministratore parrocchiale della parrocchia S. Tommaso Apostolo in Ragusa, nonché della parrocchia Resurrezione in Vittoria.

SAC. SALVATORE FRASCA

Parroco della Parrocchia Spirito Santo (Vittoria)

Proviene da Vittoria, inizialmente incardinato nell’Ordine dei Frati Minori, è stato ordinato presbitero il 2 gennaio del 1997. Ha coperto numerosi incarichi nella sua Provincia religiosa: più volte economo in diversi conventi; Guardiano di fraternità a Termini Imerese (Pa), a Catania e per ultimo a Enna dove è stato parroco della parrocchia S. Leonardo, in Montesalvo. Incardinato nel settembre del 2024 nella diocesi di Ragusa, ha fino ad ora svolto il servizio di vicario parrocchiale nella parrocchia S. Nicolò di Bari, in Acate. È attualmente assistente diocesano del Settore adulti di Azione Cattolica.

SAC. GIOVANNI GIAQUINTA

Parroco Moderatore della Parrocchia Madonna delle Lacrime (Vittoria)

Proviene da Monterosso Almo, è stato ordinato presbitero il 26/04/1979. Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Maria delle Stelle, in Comiso, e Cattedrale S. Giovanni Battista, in Ragusa; è stato parroco nelle parrocchie Maria SS. Del Rosario, in Pedalino, e Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe, in Giarratana. È stato direttore spirituale in Seminario, canonico del Capitolo Cattedrale, membro del Consiglio presbiterale, nonché del collegio dei revisori dei conti dell’IDSC. Ha svolto il servizio di delegato vescovile per l’ANSPI, di assistente dell’Istituto Secolare Missionarie del Vangelo e di assistente diocesano dei Cursillos di Cristianità. È attualmente parroco della parrocchia SS. Rosario, in Vittoria, nonché vicario foraneo della stessa zona pastorale.

SAC. VINCENZO GUASTELLA

Amministratore parrocchiale delle Parrocchie S. Francesco di Paola e S. Maria Maddalena (Vittoria)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero l’8/09/2020. Prima di entrare in seminario è stato volontario nella Brigata paracadutisti della “Folgore”. È stato vicario parrocchiale nella parrocchia S. Nicolò di Bari, in Acate, ha conseguito allo Studio “S. Paolo” di Catania la licenza in teologia morale ed è in attesa di completare il dottorato presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. È attualmente responsabile del Servizio diocesano per la pastorale giovanile.

SAC. SALVATORE MALLEMI

Parroco della Parrocchia B.M.V. di Lourdes (San Giacomo Bellocozzo – Ragusa) e Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe (Giarratana)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il giorno 01/10/2008. È stato vicario parrocchiale delle parrocchie Maria SS. Assunta e S. Giovanni Battista in Monterosso Almo. Successivamente, è stato parroco delle parrocchie S. Francesco di Paola e S. Maria Maddalena, in Vittoria. È attualmente assistente della Zona Iblea dell’AGESCI e consigliere spirituale diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo.

SAC. MARIO MODICA

Amministratore parrocchiale della Parrocchia Risurrezione (Vittoria)

Proviene da Comiso, è stato ordinato presbitero il 07/10/2023. Dopo l’ordinazione è stato mandato a Roma, al Pontificio Ateneo Anselmiano, per completare gli studi per la licenza in Sacra Liturgia. È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Giovanni Battista e S. Giuseppe, in Vittoria. È attualmente direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.

SAC. FRANCESCO OTTONE

Vicario parrocchiale della Parrocchia B.M.V. di Lourdes (San Giacomo Bellocozzo – Ragusa)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il 15/09/1995. Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie Maria SS. Assunta e S. Giovanni Battista in Monterosso Almo, delle quali è stato successivamente nominato parroco. È stato parroco consultore, direttore Centro Diocesano di Pastorale Giovanile e membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori. È stato parroco della parrocchia S. Maria delle Grazie in Comiso, nonché delle parrocchie S. Pio X e S. Luigi Gonzaga, in Ragusa e B.M.V. di Lourdes, in San Giacomo Bellocozzo, Ragusa. Attualmente è membro del Consiglio presbiterale e continua a svolgere il ministero di parroco presso la parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe, in Giarratana.

SAC. ANDREA POMILLO

Cappellano dell’Ospedale di Comiso e Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Giovanni Battista e S. Giuseppe (Vittoria)

Proviene da Vittoria, è stato ordinato presbitero il 22 giugno 2001. Ha studiato alla Università salesiana psicologia dell’educazione. È stato vicario parrocchiale in cattedrale e a San Paolo, in Ragusa. È stato collaboratore dell’amministratore parrocchiale nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Ragusa, vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Giovanni Bosco e Spirito Santo, in Vittoria, nonché parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Vittoria.

SAC. BIAGIO RAVALLI

Vicario parrocchiale della Parrocchia Santi Apostoli e Collaboratore della Parrocchia S. Antonio (Comiso)

Proviene da Comiso, ed è stato ordinato presbitero il giorno 29/06/2001.È stato membro del Consiglio presbiterale e del Gruppo dei parroci consultori, oltre che vicario parrocchiale nelle parrocchie Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe in Giarratana e S. Maria Goretti in Vittoria. È stato parroco della parrocchia Immacolata Concezione della B.V. Maria in Roccazzo -Chiaramonte, di S. Pietro Apostolo in Ragusa, nonché della parrocchia Santi Apostoli, in Comiso. È stato vicario parrocchiale delle parrocchie S. Maria delle Stelle e S. Giuseppe in Comiso.

SAC. LUCA TUTTOBENE

Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Nicolò di Bari (Acate)

Proviene da Vittoria, ed è stato ordinato presbitero il 23/06/1999. Ha conseguito la licenza in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana nel 2005, con specializzazione in Filosofia cristiana. Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie Cattedrale S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano in Ragusa, nonché della parrocchia S. Giovanni Battista in Santa Croce Camerina; è stato parroco della parrocchia S. Luigi Gonzaga in Ragusa. Docente di Filosofia all’Istituto teologico Ibleo “S. Giovanni Battista”, ne è stato Prefetto degli studi. È stato assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica. È stato anche membro del Consiglio presbiterale diocesano, della Commissione per la formazione permanente del Clero, della Commissione per gli Ordini e i Ministeri nonché assistente del distretto Sicilia orientale dell’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici. Ha svolto il servizio di parroco della parrocchia Spirito Santo in Vittoria.

SAC. SANTO VITALE

Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Giuseppe Artigiano (Ragusa)

Proviene da Ragusa, è stato ordinato presbitero il 10/06/1999. È stato vicario parrocchiale della parrocchia S. Giuseppe Artigiano in Ragusa, Sacro Cuore di Gesù e Anime SS. del Purgatorio in Vittoria, S. Maria delle Stelle in Comiso. Ha ricoperto l’ufficio di Assistente religioso dell’ospedale “Guzzardi” in Vittoria. È stato direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, nonché del Centro diocesano di pastorale giovanile. È stato parroco della parrocchia Beata Maria Vergine Di Lourdes in San Giacomo Bellocozzo, Ragusa e S. Giovanni Bosco, in Vittoria. Attualmente svolge il servizio di direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle missioni.

Salva