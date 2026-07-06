Sicurezza e inclusione a Pozzallo: il grido d’aiuto delle famiglie e delle fasce deboli

POZZALLO, 06 Luglio 2026 – La sicurezza urbana non può essere considerata un lusso o un intervento straordinario da affidare a tavoli tecnici temporanei, ma rappresenta la condizione essenziale per garantire la libertà e la dignità dei cittadini, a partire dai più vulnerabili. A Pozzallo, la carenza strutturale e cronica di organico tra le forze dell’ordine e la Polizia Locale ha generato un vuoto di vigilanza che espone quotidianamente il territorio a fenomeni di microcriminalità, spaccio di stupefacenti, vandalismo e a una diffusa anarchia viaria, acuita in modo insostenibile durante la stagione estiva. Questa situazione si traduce in una vera e propria barriera sociale per le persone con disabilità e le loro famiglie, rappresentate dall’Associazione “La stele di Rosetta, autismi e altre meraviglie”, che vedono costantemente calpestati i propri diritti fondamentali alla mobilità e all’incolumità personale.

La complessità geopolitica di Pozzallo richiede un potenziamento strutturale e permanente delle risorse. La città, storica porta d’accesso del Mediterraneo a causa della presenza dell’Hotspot, vede le forze di polizia locali costantemente assorbite dalle complesse procedure legate ai flussi migratori, a scapito del controllo ordinario delle strade. A ciò si aggiungono le sfide investigative imposte dalla vicinanza alla “fascia trasformata” agricola, segnata dalle piaghe del caporalato e dello sfruttamento, e la centralità strategica del porto dello scalo ibleo. Il recente sequestro internazionale di un ingente carico di droga sul catamarano diretto a Malta conferma come il territorio rischi di trasformarsi in uno snodo per il narcotraffico in assenza di uno screening doganale potenziato. A livello locale, il tessuto sociale soffre per una preoccupante emergenza legata allo spaccio e all’abuso etilico giovanile, contrassegnata da gravi episodi di inciviltà e vandalismo, come il danneggiamento del murale d’autore alla Villa Comunale e la distruzione della targa dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo, uniti al lancio pericoloso di petardi in pieno centro.

Di fronte a questo scenario, la cittadinanza attiva e le famiglie chiedono un intervento coordinato a tutti i livelli istituzionali. Al Sindaco si richiede di riorganizzare i turni della Polizia Locale per garantire la copertura serale e notturna, di sanzionare severamente l’occupazione abusiva degli scivoli per disabili e di promuovere campagne di prevenzione contro le dipendenze da alcol e droga. Contestualmente, l’istanza è rivolta al Ministero dell’Interno e alla Prefettura per l’invio permanente di rinforzi e per lo stanziamento di fondi destinati alla videosorveglianza; al Ministero dell’Economia per il potenziamento della Guardia di Finanza a tutela dello snodo portuale e del contrasto al caporalato; all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali per sbloccare deroghe assunzionali per gli agenti municipali; e infine alla deputazione nazionale e regionale, affinché vigili sulle criticità periferiche promuovendo investimenti nei servizi sociali e in percorsi educativi durevoli, capaci di sradicare la devianza giovanile contrastando la povertà e l’isolamento sociale.

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