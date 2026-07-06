Ritmo Studio Danza Modica protagonista ai Campionati Italiani di Rimini

Rimini, 06 luglio 2026 – Grande soddisfazione per Ritmo Studio Danza, che torna dai Campionati Italiani di Categoria FIDESM, in corso a Rimini, con risultati di assoluto prestigio, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale. (federdanza.it)

A brillare è stata Matilde Terranova, che ha conquistato lo straordinario titolo di vice campionessa italiana, salendo sul secondo gradino del podio al termine di una gara di altissimo livello che l’ha vista sfidarsi con oltre 130 atlete.

Ottimo risultato anche per Natalia Peluso, che ha centrato l’accesso alla finale italiana, confermandosi tra le migliori atlete della categoria e conquistando il passaggio di merito nella classe successiva .

Da sottolineare inoltre la prestazione di Miriam Tela, che ha chiuso la competizione nella Top 27 nazionale su un totale di 165 partecipanti, un piazzamento di grande valore che testimonia il livello raggiunto dall’atleta e il lavoro svolto durante tutta la stagione.

Al termine della manifestazione, gli insegnanti di Ritmo Studio Danza hanno espresso tutta la loro soddisfazione:

“Siamo profondamente orgogliosi dei risultati ottenuti dalle nostre ragazze. Ogni traguardo è il frutto di mesi di sacrifici, impegno e passione. Vedere le nostre atlete competere ai massimi livelli nazionali e portare in alto il nome della nostra scuola, di Modica e di tutta la provincia di Ragusa, è motivo di immensa soddisfazione. Continueremo a lavorare con entusiasmo per accompagnare i nostri allievi in un percorso di crescita, dentro e fuori la pista.”

I risultati conquistati a Rimini rappresentano un importante riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto da atleti, tecnici e famiglie, confermando ancora una volta Ritmo Studio Danza come una delle realtà di riferimento nel panorama della danza sportiva italiana.

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