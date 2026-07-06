Lions Club Ragusa Host, il bilancio dell’anno di presidenza di Carmen Occhipinti

Ragusa, 06 luglio 2026 – Il Lions Club Ragusa Host traccia il bilancio dell’anno di presidenza di Carmen Occhipinti, un anno che si chiude con un risultato di grande rilievo: oltre 190 attività e service realizzati, un numero che testimonia un impegno costante, capillare e profondamente radicato nel territorio. La presidente parla di un percorso «intenso, entusiasmante e ricco di umanità», costruito insieme ai soci e orientato a rispondere ai bisogni concreti della comunità ragusana. Un impegno che si traduce anche in dati significativi: l’80% dei soci è stato attivamente coinvolto nella realizzazione dei service, sono state dedicate oltre 15.000 ore di volontariato e sono stati donati più di 15.000 euro, contribuendo ad aiutare migliaia di persone.

Dalle attività svolte emerge un mosaico di iniziative che ha toccato ambiti diversi, dalla salute all’ambiente, dal sociale alla formazione. Tra i service più significativi figurano gli interventi legati alle Settimane del service Lions, che la presidente ha voluto valorizzare con un’impronta fortemente partecipativa. La Settimana della Salute Mentale e del Benessere ha visto incontri divulgativi, screening e momenti di ascolto rivolti ai cittadini, mentre la Settimana della lotta alla fame ha portato alla raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà, in collaborazione con associazioni del territorio.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’ambiente, con la Settimana dell’Ambiente, che ha ospitato il convegno “Ambiente, responsabilità, azione: il futuro si costruisce oggi”, occasione che ha riunito esperti nazionali dei settori energetico, ambientale e della legalità. Accanto agli appuntamenti pubblici, il club ha promosso attività concrete come la raccolta dei Raee, la piantumazione di alberi e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, confermando la volontà di educare le nuove generazioni al rispetto del territorio.

Non sono mancati i service storici del Lions, come il Progetto Martina dedicato alla prevenzione oncologica tra gli studenti, e Viva Sofia, con lezioni sulle manovre salvavita rivolte a giovani e famiglie. Importante anche la partecipazione al Banco Farmaceutico e alla Giornata del Diabete, con raccolte di medicinali e screening gratuiti. Tra le priorità indicate dalla presidente nel suo discorso di insediamento figuravano il sostegno alle famiglie affidatarie, alle famiglie indigenti del centro storico e i progetti per l’autonomia dei ragazzi autistici: tutti ambiti nei quali il club ha operato con continuità, costruendo reti di collaborazione con enti e associazioni.

«Essere Lions è una scelta di vita», aveva dichiarato Occhipinti al momento dell’insediamento. Oggi, a conclusione del suo mandato, ribadisce lo stesso spirito: «Gli oltre 190 service realizzati non sono numeri, ma persone. Sono storie, fragilità, speranze. Abbiamo cercato di essere presenti, di ascoltare, di intervenire con discrezione e concretezza. Il nostro club ha dimostrato che, quando si lavora insieme, si può incidere davvero sulla vita della comunità». La presidente ha voluto sottolineare anche il ruolo dei soci, definendoli «la vera forza del Lions Ragusa Host», capaci di mettere a disposizione competenze, tempo e sensibilità con un senso autentico di appartenenza.

Il gagliardetto dell’anno sociale, dedicato alla Cattedrale di Ragusa, ha rappresentato simbolicamente il radicamento del club nella storia e nell’identità della città. Un’immagine scelta non solo come omaggio al patrimonio culturale, ma come richiamo alla solidità dei valori che guidano l’azione lionistica: servizio, integrità, amicizia, responsabilità verso la comunità.

L’anno di presidenza di Carmen Occhipinti lascia dunque un segno profondo, fatto di iniziative, relazioni, presenza costante sul territorio. Un percorso che ha rafforzato il ruolo del Lions Club Ragusa Host come punto di riferimento civico e sociale, capace di coniugare tradizione e innovazione, radicamento e apertura. Il club guarda ora al futuro con la consapevolezza di aver costruito basi solide e con l’impegno a proseguire sulla rotta tracciata, continuando a servire la comunità con dedizione e visione.

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