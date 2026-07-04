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Attualità | giarratana

MeMuFest a Giarratana. Una IX edizione da non perdere il 17 e 18 luglio

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Giarratana, 04 luglio 2026 – La magia del Medioevo torna a risuonare tra le pietre della “Perla degli Iblei”. Il 17 e il 18 luglio Giarratana accoglierà la IX edizione del MeMuFest, l’evento che ogni anno trasforma il borgo in un luogo sospeso nel tempo, dove storia, musica e tradizioni popolari si intrecciano in un’atmosfera unica. La manifestazione, promossa dai Tamburi di Giarratana, si svolgerà nella parte sommitale del paese, l’area conosciuta come “U cuozzu”, ma anche lungo le vie della cittadina, che per due giorni diventeranno scenografia viva di un viaggio nel passato.

Quando il sole d’estate sfiorerà le pietre antiche degli Iblei, Giarratana si vestirà nuovamente da borgo medievale, pronta ad accogliere viandanti, curiosi e appassionati provenienti da ogni contrada. Le strade riecheggeranno del suono dei tamburi, del canto dei musici, del passo fiero di dame e cavalieri. Tra vessilli al vento, luci tremolanti e antiche leggende che sembrano riaffiorare dalle mura, ogni angolo del paese racconterà una storia.

Al calar della sera, la festa si accenderà di meraviglia: il fuoco diventerà protagonista con spettacoli mozzafiato, fiamme danzanti, giocolieri e artisti pronti a sfidare la notte. I profumi delle taverne, le ricette della tradizione e il calore della comunità accompagneranno i visitatori in un percorso sensoriale che unisce memoria e incanto.

Mercatini, mestieri d’altri tempi, teatranti erranti e musiche senza età renderanno il MeMuFest un’esperienza immersiva, un luogo dove la fantasia prende vita e la storia torna a respirare tra le pietre del borgo.

Per due giorni il presente svanirà, lasciando spazio alla magia di un’epoca lontana che continua a esercitare il suo fascino. Il 17 e il 18 luglio Giarratana invita tutti a varcare la soglia del tempo e a celebrare insieme la IX edizione del MeMuFest: un appuntamento di emozione, tradizione e suggestione medievale che, ancora una volta, farà vibrare il cuore degli Iblei.

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