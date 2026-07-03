Centro per l’Impiego di Vittoria, firmato il rogito: il Comune acquista l’immobile e mette al sicuro la sede grazie al finanziamento regionale

Vittoria, 03 luglio 2026 – Con la stipula del rogito notarile, il Comune di Vittoria ha ufficialmente acquisito l’immobile di via Generale Cascino che ospita il Centro per l’Impiego. Si conclude così un importante percorso amministrativo reso possibile grazie al finanziamento di 870.357,66 euro concesso dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana per il potenziamento della struttura.

L’acquisto dell’immobile rappresenta un passaggio strategico che ha consento di procedere con gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale previsti dal progetto, oltre alla copertura delle spese tecniche necessarie per rendere la sede sempre più moderna, efficiente e pienamente rispondente agli standard richiesti.

La scelta di acquisire i locali già sede del Centro per l’Impiego garantisce continuità nell’erogazione dei servizi ai cittadini, evitando interruzioni e disagi all’utenza.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra gli uffici dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e i tecnici della Direzione Manutenzioni del Comune di Vittoria, che hanno lavorato in sinergia nella predisposizione degli atti amministrativi, nell’iter di finanziamento e nella successiva definizione delle procedure che hanno portato alla sottoscrizione del rogito.

L’assessore alla Manutenzione, Cesare Campailla, dichiara: “La firma del rogito rappresenta il completamento di un percorso amministrativo importante che consente al Comune di diventare proprietario di un immobile strategico per la città”.

Il Sindaco Francesco Aiello, sottolinea: “L’acquisto dell’immobile rappresenta un passaggio fondamentale per Vittoria. Con questo atto abbiamo scongiurato concretamente il rischio che gli uffici del Centro per l’Impiego venissero trasferiti fuori dal comprensorio vittoriese, garantendo così la permanenza di un servizio essenziale nella nostra città. È un risultato di grande valore istituzionale che tutela i diritti dei cittadini, rafforza il ruolo di Vittoria come centro di riferimento del territorio e dimostra come una buona amministrazione sappia difendere e valorizzare i servizi pubblici attraverso una programmazione sinergica, seria e lungimirante. Ringrazio gli uffici comunali e quelli regionali per la professionalità e la collaborazione dimostrate in tutte le fasi dell’iter”.

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