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Politica | Ragusa

Firrincieli denuncia: “Ancora code sulla Ragusa-Mare, con i semafori situazione insostenibile”

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Ragusa, 02 luglio 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli interviene con forza sui gravi disagi che da giorni stanno interessando la Ragusa Mare, aggravati dall’attivazione dei semafori lungo il tratto interessato dai lavori dell’Interconnect Malta. Una situazione che, secondo Firrincieli, sta diventando “insostenibile” per residenti, pendolari e turisti.

Le segnalazioni arrivate al consigliere parlano di code interminabili, sia nelle ore del mattino – quando ci si muove per raggiungere il lavoro – sia nel tardo pomeriggio, durante il rientro. In alcuni casi, come ad esempio accaduto ieri sera, alcuni automobilisti riferiscono di essere rimasti bloccati anche per un’ora, soprattutto all’altezza di Poggio del Sole e sino ad arrivare a Gatto Corvino, dove la presenza dei semafori crea un imbuto che paralizza la circolazione.

Firrincieli ricorda che già a inizio estate aveva avvertito l’amministrazione municipale e il Libero consorzio comunale dei rischi legati alla gestione del cantiere in piena stagione turistica, con un pendolarismo intenso durante la settimana e un flusso massiccio di visitatori nel weekend. “Era prevedibile – afferma – che l’attivazione dei semafori avrebbe generato caos. Purtroppo, non si è intervenuti per tempo”.

Il consigliere sottolinea come nell’ordinanza iniziale non sia stata prevista la chiusura del cantiere nei fine settimana, scelta che oggi si rivela particolarmente penalizzante. “È inaccettabile – aggiunge – che i cittadini debbano sopportare un’ora di fermo per raggiungere Marina di Ragusa. La mattina, questo incide anche sugli orari di lavoro. Non è tollerabile”.

Per Firrincieli, la soluzione è chiara: chiusura totale del cantiere nei mesi di luglio e agosto; interruzione dei lavori nei fine settimana, come avviene in casi analoghi; messa in sicurezza dell’intera area e rimozione di ogni fonte di pericolo, vista l’intensità del traffico.

Il consigliere chiede un intervento immediato del Libero consorzio comunale, sollecitando il sindaco di Ragusa, nella sua qualità di vicepresidente del Consorzio, a interloquire con gli uffici competenti per ottenere la sospensione dei lavori. “Non possiamo permettere che questi disagi ricadano sui nostri concittadini e sui turisti. È necessario agire subito”. Firrincieli ribadisce quanto già espresso nelle settimane precedenti: “Lo avevamo detto, lo avevamo previsto. Ora è il momento di intervenire con decisione”.

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