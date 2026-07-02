Al via il “Modica Jazz Fest 2026”: un viaggio tra le avanguardie del Jazz

Modica, 02 luglio 2026 – Alza il sipario il Modica Jazz Fest 2026, attesissimo fulcro della stagione musicale estiva nel territorio ibleo. Organizzato da A.G.I.MUS. Sezione di Ragusa e Ibla Classica International, in stretta sinergia con l’agenzia Immagina, il festival propone un viaggio sonoro di altissimo profilo, capace di coniugare la suggestione dei luoghi storici e costieri con le migliori espressioni del jazz contemporaneo, della sperimentazione e delle contaminazioni mediterranee.

Il fitto cartellone prenderà il via domani, venerdì 3 luglio alle ore 19:00, con un’anteprima d’eccezione al Palazzo della Cultura affidata all’intimismo raffinato di Sonia Spinello & Sonia Candellone nel progetto “Eterea”. Successivamente, la rassegna si sposterà nell’Atrio Comunale di Palazzo San Domenico (tutti gli appuntamenti alle ore 20:00): il 12 luglio sarà la volta dell’Alkantara Mediorkestra con “Terraemaris”, seguita il 28 luglio dalle sonorità moderne e d’impatto di Saihs feat. Elisa Guarrella in “Distopia”.

Il mese di agosto si aprirà il 2 con il jazz di ricerca di Giuseppe Guarrella Niwas in “New Call” (feat. Salvoandrea Lucifora), per poi lasciare spazio, il 12 agosto, al travolgente dialogo percussivo del Felespaca Quartet (Andrea Ferlanti, Andrea Leandri, Alessandro Spadaro, Vincenzo Caschetto) nello spettacolo “Ritmi in quattro”. A chiudere gli appuntamenti del centro storico saranno Massimiliano Pitocco al bandoneon e Massimiliano Caporale al pianoforte, attesi per il 31 agosto con le musiche di Astor Piazzolla

Il grande evento sul litorale: Chiara Civello e “Acustica 2026”

Il picco emotivo e l’appuntamento internazionale più prestigioso della rassegna è fissato per il lunedì 17 agosto alle ore 21:00. Per questa speciale occasione, i riflettori del festival si sposteranno sul litorale, sul palco dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, che vedrà come protagonista assoluta Chiara Civello in “Acustica 2026”

Cantautrice, polistrumentista e icona globale del jazz e della bossa nova, Chiara Civello (già collaboratrice di giganti della musica come Burt Bacharach, Gilberto Gil e Chico Buarque) presenterà un concerto magnetico e ricco di sfumature, muovendosi con innata eleganza tra purezza acustica ed esplorazioni elettroniche. Ad accompagnarla sul palco ci sarà una formazione d’eccellenza: elettronica Simone Alessandrini – sax e fiati Marco Acquarelli – chitarra, Livia De Romanis – violoncello, Stefano Di Costanzo – percussioni.

Una performance esclusiva concepita per esaltare la classe degli arrangiamenti e la straordinaria vocalità dell’artista, offrendo al pubblico una notte di mezza estate indimenticabile a due passi dal mare.

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