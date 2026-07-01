Parte col botto il Modica Summer Sports 2026: Dal 20 al 26 luglio riflettori puntati sul Beach Soccer

Marina di Modica, 01 luglio 2026 – L’arena sulla sabbia di Marina di Modica accende i motori con i tornei dedicati alle categorie Under 16 e Assoluto. Un binomio perfetto tra spettacolo sportivo, benessere e valorizzazione del territorio. L’estate sportiva di Modica è pronta ad entrare ufficialmente nel vivo. Dal 20 al 26 luglio 2026 prenderà il via il Modica Summer Sports, l’attesissimo villaggio dedicato allo sport sulla spiaggia che promette di confermarsi come uno dei punti di riferimento assoluti della stagione balneare a Marina di Modica. A inaugurare il ricco cartellone di manifestazioni sarà il Beach Soccer, protagonista indiscusso della settimana d’esordio. Per sette giorni consecutivi, la splendida sabbia dorata della frazione marinara si trasformerà in un’arena di puro spettacolo. Tecnica, velocità, agonismo e colpi acrobatici daranno vita a sfide entusiasmanti e ricche di adrenalina. Il Beach Soccer, disciplina che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto di atleti e appassionati, offrirà uno show continuo nella splendida cornice del mare modicano. Come evidenziato anche nella locandina ufficiale dell’evento (ispirata all’immagine di riferimento image.png), la competizione sarà strutturata con una formula avvincente che prevede una prima fase a gironi seguita da partite a eliminazione diretta. Due le categorie pronte a darsi battaglia sulla sabbia: la categoria Under 16, dedicata ai giovani talenti emergenti, e la categoria Assoluto, che vedrà in campo le formazioni più esperte pronte a contendersi il titolo del villaggio. L’iniziativa, organizzata con passione ed energia dall’A.S.D. La Sportiva in partnership con START H24 (Fitness and wellness 2.0), vanta prestigiosi patrocini istituzionali, tra cui spiccano il Comune di Modica e il riconoscimento dei territori inseriti nel Patrimonio Mondiale UNESCO (Val di Noto). L’obiettivo primario è infatti quello di coniugare la sana pratica sportiva con l’aggregazione sociale e la promozione turistica del territorio, offrendo un palcoscenico unico sia ai residenti sia ai numerosi turisti che affollano le coste siciliane in questo periodo. Conclusa questa intensa settimana di debutto dedicata al calcio sulla sabbia, il villaggio di Modica Summer Sports continuerà ad animare l’estate con molte altre discipline e attività sportive destinate a intrattenere il pubblico, ma l’onore di accendere la miccia dell’entusiasmo spetterà interamente al Beach Soccer. La spiaggia di Marina di Modica è pronta a diventare il cuore pulsante dell’estate.

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