Italgas presenta a Santa Croce Camerina la tecnologia Picarro per il monitoraggio intelligente della rete del gas

Santa Croce Camerina, 01 luglio 2026 – Incontro tra l’azienda e l’amministrazione comunale Sicurezza, innovazione e digitalizzazione a Santa Croce Camerina tra l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Peppe Dimartino, e una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale.

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare le tecnologie impiegate dall’azienda per il controllo della rete cittadina, con particolare attenzione ai sistemi di monitoraggio delle condotte e alla ricerca preventiva di eventuali dispersioni di gas.

Protagonista dell’incontro è stato Picarro Surveyor, la tecnologia più avanzata utilizzata da Italgas per il monitoraggio delle reti di distribuzione del gas.

Installato sui veicoli di servizio, il sistema è dotato di una sofisticata tecnologia di rilevazione capace di individuare concentrazioni di gas nell’aria con una sensibilità fino a mille volte superiore rispetto ai metodi tradizionali. La piattaforma, infatti, misura le concentrazioni in parti per miliardo anziché in parti per milione, consentendo un controllo molto più accurato.

Tra i principali vantaggi vi è anche la possibilità di monitorare ampie porzioni di territorio senza dover seguire necessariamente il percorso delle tubazioni interrate, superando così eventuali ostacoli come veicoli parcheggiati e aumentando notevolmente la superficie sottoposta a verifica.

Il software è in grado di rilevare sia il metano sia l’etano, permettendo di distinguere con maggiore precisione le eventuali dispersioni provenienti dalla rete del gas.

Incrociando i dati raccolti con informazioni meteorologiche, come direzione e intensità del vento, e con la geolocalizzazione delle rilevazioni, il sistema è capace di individuare rapidamente il punto di origine di una possibile fuga di gas, riducendo i tempi di intervento e aumentando il livello di sicurezza.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata anche Work On Site, l’applicazione sviluppata dalla Digital Factory di Italgas e destinata alle imprese impegnate nei lavori sulla rete di distribuzione.

L’app consente di effettuare controlli digitali automatizzati nei cantieri, velocizzando le verifiche di conformità e permettendo la condivisione in tempo reale delle informazioni, con benefici in termini di efficienza e qualità degli interventi.

“Ringraziamo Italgas per aver portato nel nostro Comune una tecnologia avanzatissima che consentirà un monitoraggio accurato e una pronta rilevazione di eventuali anomalie. Un contributo in più per la sicurezza della comunità che si aggiunge anche all’app dedicata alle imprese esecutrici dei lavori, che potranno fruire di un ulteriore servizio”, ha dichiarato il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino.

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