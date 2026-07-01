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Comiso | Politica

Mancata pulizia alveo fiume Ippari a Comiso. Bellassai(PD) presenta interrogazione

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Comiso, 01 luglio 2026 – Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e con richiesta di trattazione nella prima seduta utile del civico consesso, riguardante la mancata pulizia e manutenzione dell’alveo del fiume Ippari nel tratto compreso tra la rotatoria Crocilla e via San Biagio.

Bellassai evidenzia come il corso dell’Ippari rappresenti un elemento fondamentale del sistema ambientale e idraulico del territorio comunale, che necessita di costante cura e monitoraggio. Nel tratto indicato, invece, si registrano condizioni di degrado e incuria, con presenza di vegetazione spontanea, sterpaglie, detriti e materiale secco che compromettono il decoro urbano e la sicurezza idraulica e ambientale.

Il consigliere sottolinea che la mancata manutenzione ordinaria degli alvei può aggravare il rischio di esondazioni e incendi, soprattutto nella stagione estiva, e chiede all’Amministrazione di chiarire quali interventi siano stati effettuati o programmati, quali uffici o enti siano competenti e se esista un piano comunale o interistituzionale di manutenzione dei corsi d’acqua.

Bellassai sollecita inoltre un sopralluogo tecnico urgente con il coinvolgimento della Protezione civile e della terza commissione consiliare Territorio e Ambiente, per verificare le condizioni dell’area e predisporre interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza. «La cura del territorio – afferma – non può essere affidata a interventi occasionali o emergenziali, ma deve basarsi su una programmazione seria e tempestiva, capace di prevenire le criticità prima che diventino pericoli concreti per la cittadinanza».

L’interrogazione chiede infine che venga predisposto un cronoprogramma pubblico degli interventi di manutenzione e prevenzione, così da garantire trasparenza e informazione ai cittadini.

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