Incidente sulla Modica-Pozzallo: in prognosi riservata il conducente della Yaris. Ricostruita la dinamica dello schianto

MODICA, 01 Luglio 2026 – Sono critiche le condizioni dell’automobilista pozzallese rimasto coinvolto nel grave incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri lungo la strada che collega Modica a Pozzallo. L’uomo, che era alla guida di una Toyota Yaris, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati nel violento impatto.

Il bilancio definitivo del sinistro, che ha completamente paralizzato il traffico veicolare per ore, è di quattro feriti, tutti trasferiti d’urgenza e ricoverati tra gli ospedali di Modica e Ragusa.

Gli agenti della Polizia Locale di Modica, intervenuti sul posto per i rilievi planimetrici e la gestione della viabilità, hanno effettuato una prima ricostruzione della dinamica, supportata anche dalle testimonianze raccolte sul posto.

Secondo quanto accertato, una Fiat Panda con a bordo tre persone – tutte residenti a Pozzallo – stava viaggiando in direzione Modica. Il conducente dell’utilitaria avrebbe tentato il sorpasso in curva di un autocarro guidato da un uomo di Catania, che procedeva nella stessa direzione di marcia. Proprio in quel momento, dalla corsia opposta, stava sopraggiungendo la Toyota Yaris guidata dal pozzallese poi rimasto ferito gravemente, che viaggiava in direzione Pozzallo.

Rendendosi conto dell’imminente pericolo e della mancanza di spazio per completare la manovra a causa dell’arrivo dell’altra vettura, il conducente della Panda ha tentato una manovra disperata per rientrare nella propria corsia. Un tentativo che si è rivelato purtroppo tardivo: la Panda si è scontrata frontalmente con la Yaris e, ormai priva di controllo, ha terminato la sua corsa impattando violentemente anche contro il camion. Ad eccezione del conducente della Panda, rimasto miracolosamente illeso, tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato ferite.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono confluite diverse ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, prima di estrarre i tre passeggeri della Panda e il conducente della Yaris dagli abitacoli per il successivo trasferimento d’urgenza nei nosocomi della zona. È rimasto invece illeso, seppur sotto shock, l’autista del mezzo pesante.

Le indagini della Polizia Locale proseguono per accertare con esattezza le responsabilità del grave sinistro. Nel frattempo, su disposizione del magistrato di turno, le due utilitarie coinvolte sono state poste sotto sequestro giudiziario, mentre lo stesso provvedimento non è stato adottato per l’autocarro.

Salva