  • 2 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Luglio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Contrasto alle “fumarole” nel ragusano: sequestrata un’area di 750 mq a Vittoria, denunciati due imprenditori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 01 Luglio 2026 – Non si ferma l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa contro i reati ambientali, con un’attenzione particolare rivolta al fenomeno delle cosiddette “fumarole” che storicamente colpisce la fascia trasformata del territorio ibleo, specialmente durante la stagione estiva.

Nella mattinata di sabato, i militari delle Stazioni di Scoglitti e Acate hanno fatto scattare un blitz mirato nelle zone a forte densità di colture intensive in serra. L’operazione, condotta alle prime luci dell’alba, ha visto una stretta sinergia tra i controlli via terra e l’osservazione dall’alto, grazie al supporto aereo fornito da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Il monitoraggio ha interessato nello specifico la frazione marinara di Vittoria e l’area collinare di Acate.

Proprio grazie alla ricognizione aerea sono stati individuati, in contrada Dirillo, alcuni terreni in cui erano evidenti cumuli di rifiuti e punti di combustione attivi. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di accertare la presenza, su un’area di circa 750 metri quadrati, di ammassi di plastica e scarti vegetali derivanti dalle lavorazioni agricole, con diversi focolai ancora in corso per l’abbruciamento del materiale.

Dopo aver messo in sicurezza l’intera zona, i militari hanno avviato gli accertamenti sulla proprietà dei terreni, risultati riconducibili a una società cooperativa agricola. Per questo motivo, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica due residenti di Vittoria – un 53enne e un 50enne, rispettivamente presidente e consigliere della società – ritenuti responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. L’intera area è stata posta sotto sequestro.

Il grado di colpevolezza dei due indagati sarà valutato e verificato nel corso del procedimento penale, come previsto dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube