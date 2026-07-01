Scicli fuori dallo stato di pre dissesto finanziario. Italia Viva chiede prudenza e responsabilità

Scicli, 01 luglio 2026 – La consigliera comunale di Scicli, Marianna Buscema, esprime soddisfazione per l’uscita ufficiale dell’ente municipale dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, un passaggio che definisce “una notizia positiva per tutta la nostra città”. Buscema ricorda che il percorso era iniziato nel 2014, quando l’allora Consiglio comunale approvò il piano avviando una fase di risanamento che, nel corso di dieci anni, ha permesso all’ente di recuperare stabilità e affidabilità nei conti. Secondo la consigliera, il risultato raggiunto oggi è il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, uffici e organi di controllo, e che consente finalmente alle casse comunali di tirare un sospiro di sollievo.

Buscema sottolinea che uscire dal piano di riequilibrio significa poter contare su un margine più ampio di azione finanziaria, evitare accantonamenti obbligatori e programmare interventi con maggiore serenità. Una condizione che permetterà al Comune di affrontare con più tranquillità le esigenze della comunità e di rispondere con maggiore tempestività alle priorità del territorio. La consigliera definisce la notizia “attesa da tempo” e accolta con favore perché segna la conclusione di una fase complessa e l’inizio di una prospettiva nuova.

Accanto alla soddisfazione, Buscema invita però alla prudenza e alla responsabilità. L’uscita dal piano non rappresenta un traguardo definitivo, ma l’avvio di una fase che richiede scelte oculate e una gestione attenta delle risorse. Nei prossimi mesi il Comune potrà disporre di margini finanziari maggiori e, proprio per questo, sarà fondamentale utilizzare queste disponibilità con criterio, evitando sprechi e concentrando gli investimenti sulle reali necessità della città. La consigliera richiama l’importanza di una programmazione lungimirante, capace di trasformare questo risultato in un’opportunità concreta di crescita e miglioramento per Scicli, affinché il lavoro svolto dal 2014 ad oggi non venga disperso ma diventi la base di un nuovo ciclo amministrativo più solido e più efficace

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