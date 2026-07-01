  • 2 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Luglio 2026 -
Politica | Scicli

Scicli fuori dallo stato di pre dissesto finanziario. Italia Viva chiede prudenza e responsabilità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 luglio 2026 – La consigliera comunale di Scicli, Marianna Buscema, esprime soddisfazione per l’uscita ufficiale dell’ente municipale dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, un passaggio che definisce “una notizia positiva per tutta la nostra città”. Buscema ricorda che il percorso era iniziato nel 2014, quando l’allora Consiglio comunale approvò il piano avviando una fase di risanamento che, nel corso di dieci anni, ha permesso all’ente di recuperare stabilità e affidabilità nei conti. Secondo la consigliera, il risultato raggiunto oggi è il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, uffici e organi di controllo, e che consente finalmente alle casse comunali di tirare un sospiro di sollievo.

Buscema sottolinea che uscire dal piano di riequilibrio significa poter contare su un margine più ampio di azione finanziaria, evitare accantonamenti obbligatori e programmare interventi con maggiore serenità. Una condizione che permetterà al Comune di affrontare con più tranquillità le esigenze della comunità e di rispondere con maggiore tempestività alle priorità del territorio. La consigliera definisce la notizia “attesa da tempo” e accolta con favore perché segna la conclusione di una fase complessa e l’inizio di una prospettiva nuova.

Accanto alla soddisfazione, Buscema invita però alla prudenza e alla responsabilità. L’uscita dal piano non rappresenta un traguardo definitivo, ma l’avvio di una fase che richiede scelte oculate e una gestione attenta delle risorse. Nei prossimi mesi il Comune potrà disporre di margini finanziari maggiori e, proprio per questo, sarà fondamentale utilizzare queste disponibilità con criterio, evitando sprechi e concentrando gli investimenti sulle reali necessità della città. La consigliera richiama l’importanza di una programmazione lungimirante, capace di trasformare questo risultato in un’opportunità concreta di crescita e miglioramento per Scicli, affinché il lavoro svolto dal 2014 ad oggi non venga disperso ma diventi la base di un nuovo ciclo amministrativo più solido e più efficace

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube