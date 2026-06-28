Stato di agitazione Polizia Locale, PD Ragusa: “Solidarietà agli agenti, l’amministrazione trovi le risorse a garanzia diritti”

Ragusa, 28 giugno 2026 – Il Partito Democratico di Ragusa esprime piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Corpo di Polizia Locale, dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali, determinata da una situazione che da troppo tempo si trascina senza risposte concrete.

I sindacati evidenziano diverse criticità: ritardi nel pagamento dello straordinario, delle indennità accessorie, della turnazione, della reperibilità, della performance e di altri istituti contrattuali, oltre a problematiche riguardanti la sicurezza, la formazione professionale, i mezzi di servizio e le condizioni igienico-sanitarie di alcune sedi operative.

“Da mesi – dichiara il capogruppo del PD in Consiglio comunale Peppe Calabrese – raccogliamo il malessere degli operatori della Polizia Locale. È un disagio che era sotto gli occhi di tutti e che oggi esplode in maniera inevitabile. Non riusciamo a comprendere come questa amministrazione riesca sempre a reperire risorse per iniziative effimere o di scarsa utilità e, al tempo stesso, non trovi quelle necessarie per garantire ai propri dipendenti il pagamento puntuale di quanto gli spetta. Chi garantisce ogni giorno sicurezza, controllo del territorio e servizi essenziali merita rispetto, non continue attese”.

“Lo stato di agitazione – aggiunge il segretario cittadino del Partito Democratico Riccardo Schininà – rappresenta il sintomo di un problema che l’amministrazione ha colpevolmente sottovalutato. Ai lavoratori della Polizia Locale va riconosciuta la dignità che meritano, assicurando il rispetto dei loro diritti contrattuali e condizioni di lavoro adeguate. È necessario aprire immediatamente un confronto serio con le organizzazioni sindacali e individuare le risorse necessarie per risolvere una vertenza che non può più essere rinviata”.

Il Partito Democratico auspica che il tentativo di conciliazione richiesto dalle organizzazioni sindacali possa tradursi rapidamente in soluzioni concrete, restituendo serenità agli operatori e garantendo al Corpo della Polizia Locale le condizioni necessarie per continuare a svolgere al meglio un servizio fondamentale per la città.

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