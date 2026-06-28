Scattano i controlli straordinari della Polizia Locale di Vittoria, nel mirino monopattini e movida

VITTORIA, 28 Giugno 2026 – La Polizia Locale intensifica le attività di controllo del territorio con un’operazione straordinaria focalizzata sulla sicurezza della circolazione e sul rispetto del Codice della Strada. Il servizio, svoltosi nella serata di ieri sotto il coordinamento del neo Comandante Alessandro Basile, ha portato all’accertamento e alla contestazione di numerose violazioni. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finiti in particolar modo i monopattini elettrici, spesso condotti da minori e protagonisti di comportamenti irregolari, ma le verifiche hanno interessato in modo capillare anche biciclette elettriche, scooter, motocicli e autovetture.

L’efficace azione di vigilanza è stata garantita dal dispiegamento di cinque agenti del Comando, un risultato non scontato data la contemporanea mobilitazione di altro personale in Piazza del Popolo. La Polizia Locale era infatti impegnata a gestire l’ordine pubblico per la seconda serata del Festival Jazz, che ha visto l’esibizione del celebre musicista Francesco Cafiso richiamando un numeroso pubblico.

Al termine dell’operazione, il Comandante Alessandro Basile ha espresso il proprio plauso per l’operato dei suoi uomini, sottolineando come, nonostante il ridotto numero di personale in servizio, questo intervento rappresenti solo la prima di una lunga serie di attività mirate a ripristinare la legalità sulle strade cittadine. Alle parole del Comandante si sono aggiunte quelle di forte soddisfazione del Sindaco Francesco Aiello, il quale ha rimarcato come la cittadinanza attenda risposte concrete e come questo primo blitz sia un segnale chiaro in tale direzione.

L’Amministrazione comunale ha già confermato che i controlli straordinari proseguiranno con costanza anche nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato resta quello di rafforzare la sicurezza percepita, promuovere una cultura del rispetto delle regole e tutelare l’incolumità di tutti i pedoni e degli utenti della strada.

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