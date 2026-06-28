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Cultura | Modica

Agrigento. Premio “Ignazio Buttitta”: trionfa “Indagini nel borgo” del modicano Macauda

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AGRIGENTO, 28 Giugno 2026 – La splendida cornice del Teatro Panoramica Valle dei Templi di Agrigento ha fatto da sfondo alla cerimonia di premiazione della 27^ edizione del prestigioso Premio “Ignazio Buttitta”, un evento di rilievo organizzato dal Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara. La serata ha visto celebrare l’eccellenza letteraria e culturale, regalando forti emozioni sia al pubblico presente sia ai protagonisti sul palco.

Tra i riconoscimenti più attesi, il premio per la “Sezione Romanzi gialli” è stato assegnato all’autore del libro “Indagini nel borgo”, Giuseppe Macauda di Modica. Il vincitore ha espresso sul palco tutta la propria felicità e una viva emozione nel ricevere un encomio così autorevole, rivolgendo un sentito ringraziamento alla Presidente Lina Urso Gucciardino e all’intera commissione giudicatrice per l’onore che gli è stato concesso.

Un momento particolarmente toccante della manifestazione è stato scandito dall’intervento di Pippo Di Falco, stimato factotum della Casa Museo Sciascia di Racalmuto. Di Falco ha dato lettura della significativa motivazione che ha guidato la scelta della giuria, spendendo, inoltre, parole di profonda stima e affetto nei confronti di Macauda  poco prima dell’inizio ufficiale della cerimonia. Il successo di “Indagini nel borgo” conferma così la vitalità e il costante apprezzamento per il genere giallo legato alle radici del territorio.

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