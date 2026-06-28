Vittoria Calcio, si cambia in panchina: Giancarlo Betta a un passo dalla firma

L'ex tecnico di Modica e Akragas pronto a guidare i biancorossi. Insieme a lui arriva il preparatore atletico Privitera. Il DS Longo scatenato sul mercato: vicini i colpi Visintin e Ba

VITTORIA, 28 Giugno 2026 – VITTORIA – Il Vittoria Calcio si prepara a voltare pagina e a tracciare le linee guida per la prossima stagione. I nodi legati alla guida tecnica sembrano ormai sciolti: Giancarlo Betta dovrebbe essere, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il nuovo allenatore della formazione biancorossa.

Il tecnico, profilo di assoluto spessore ed esperienza per la categoria, vanta un curriculum importante nel calcio siciliano, avendo già guidato con ottimi risultati piazze calde come quelle di Modica e Akragas. Betta non arriverà da solo per questa nuova avventura: nello staff tecnico è previsto, infatti, l’innesto del preparatore atletico Privitera, che ha già lavorato al suo fianco nella passata stagione proprio sulla panchina del Modica, garantendo così una collaudata sintonia metodologica.

Mentre la panchina si avvia verso la definizione ufficiale, il Direttore Sportivo Longo è letteralmente scatenato dietro la scrivania. Il DS è in dirittura d’arrivo per chiudere due colpi di mercato che andrebbero a rinforzare in modo significativo sia il centrocampo che il reparto offensivo.

Per la mediana si stringe il cerchio attorno ad Agustin Visintin, centrocampista reduce da un’ottima stagione con la maglia del Mazzarrone, giocatore capace di dare geometrie e solidità al reparto. Per l’attacco, invece, l’obiettivo caldissimo e ormai in chiusura è Malik Ba, possente centravanti proveniente dal Castellammare, pronto a infiammare la tifoseria biancorossa a suon di gol.

I tasselli stanno andando al loro posto: il nuovo Vittoria targato Betta-Longo promette già di recitare un ruolo da assoluto protagonista.

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