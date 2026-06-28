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Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Volontari puliscono la bambinopoli a Raganzino

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POZZALLO, 28 Giugno 2026 – Un bellissimo esempio di cittadinanza attiva ha cambiato il volto di Pozzallo nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno. La Bambinopoli cittadina, un’area fondamentale per l’aggregazione dei più piccoli e delle famiglie, è stata completamente rimessa a nuovo grazie all’impegno spontaneo di un gruppo di residenti. L’intera zona era da tempo invasa da detriti e rifiuti di ogni genere, una situazione di degrado che limitava la fruibilità dello spazio pubblico.
La scintilla che ha fatto scattare l’iniziativa è partita dal web nei giorni scorsi. Luca Cascone ha lanciato un accorato appello sui canali social, invitando la comunità a non restare a guardare e a rimboccarsi le maniche. La risposta della cittadinanza non si è fatta attendere e ha dimostrato quanto sia forte il legame con il proprio territorio. Stamattina i volontari si sono ritrovati sul posto, armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà, decisi a restituire decoro al parco giochi. Il lavoro di squadra è stato intenso e faticoso, ma ha portato a un risultato straordinario.
Nel giro di poche ore l’intera area della Bambinopoli è stata ripulita da cima a fondo, eliminando ogni potenziale pericolo per i bambini. Al termine della mattinata, i volontari hanno raccolto più di dieci grandi sacchi colmi di spazzatura e detriti accumulati nel tempo. Subito dopo, i netturbini del servizio di igiene urbana di Pozzallo sono intervenuti per ritirare e smaltire i sacchi raccolti.
Questa collaborazione tra cittadini e operatori ecologici rappresenta un modello virtuoso di gestione del bene comune. L’azione odierna lancia un messaggio potente: il senso civico e l’amore per la propria città possono superare l’indifferenza. La Bambinopoli è finalmente tornata a essere un luogo pulito, sicuro e accogliente per tutti i bambini di Pozzallo. Questa giornata dimostra che un piccolo gesto individuale, quando unisce le persone, può generare un grande impatto per l’intera collettività.

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