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Modica, folle fuga in monopattino sul marciapiede di Corso Umberto: denunciato un uomo

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 28 Giugno 2026 – I servizi di controllo del territorio si sono trasformati in un vero e proprio inseguimento a Modica, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio ha preso il via nel cuore della città, quando i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di un monopattino elettrico. Anziché arrestare la marcia, l’uomo ha deciso di darsi alla fuga a tutta velocità, invadendo il marciapiede del centralissimo Corso Umberto. Nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, il fuggitivo ha inanellato una serie di manovre pericolose e vietate dal Codice della Strada, zigzagando pericolosamente tra i pedoni e mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti presenti in quel momento.

La sua corsa, tuttavia, non è durata molto. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione. Anche in questo secondo momento, l’uomo ha ignorato il nuovo alt della Polizia, riprendendo la fuga e continuando a mettere in pericolo gli utenti della strada con ulteriori evoluzioni azzardate. Rimasto alle strette, l’uomo ha, infine, abbandonato il mezzo elettrico per scappare a piedi, riuscendo momentaneamente a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

La fuga si è rivelata, comunque, inutile. Grazie alla successiva e tempestiva attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato, l’uomo è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

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3 commenti su “Modica, folle fuga in monopattino sul marciapiede di Corso Umberto: denunciato un uomo”

  1. Saro

    Monopattini, invenzioni pandemoniche, che riflettono esattamente l’appiattimento del cervello umano.
    Complimenti agli ideatori che hanno fatto affari

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    3
  2. Pi pitruzzu

    Le risorse boldriniane di Pietro scappano da guerre, vagabondano in Italia, però girano con monopattini da 400€, con bollette elettriche che gli pagano i servizi sociali.
    Per fortuna pagano la pensione a Pietro.
    Povera Italia

    1

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