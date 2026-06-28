MODICA, 28 Giugno 2026 – I servizi di controllo del territorio si sono trasformati in un vero e proprio inseguimento a Modica, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
L’episodio ha preso il via nel cuore della città, quando i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di un monopattino elettrico. Anziché arrestare la marcia, l’uomo ha deciso di darsi alla fuga a tutta velocità, invadendo il marciapiede del centralissimo Corso Umberto. Nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, il fuggitivo ha inanellato una serie di manovre pericolose e vietate dal Codice della Strada, zigzagando pericolosamente tra i pedoni e mettendo a serio rischio l’incolumità dei passanti presenti in quel momento.
La sua corsa, tuttavia, non è durata molto. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione. Anche in questo secondo momento, l’uomo ha ignorato il nuovo alt della Polizia, riprendendo la fuga e continuando a mettere in pericolo gli utenti della strada con ulteriori evoluzioni azzardate. Rimasto alle strette, l’uomo ha, infine, abbandonato il mezzo elettrico per scappare a piedi, riuscendo momentaneamente a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.
La fuga si è rivelata, comunque, inutile. Grazie alla successiva e tempestiva attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato, l’uomo è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.
3 commenti su “Modica, folle fuga in monopattino sul marciapiede di Corso Umberto: denunciato un uomo”
Monopattini, invenzioni pandemoniche, che riflettono esattamente l’appiattimento del cervello umano.
Complimenti agli ideatori che hanno fatto affari
Le risorse boldriniane di Pietro scappano da guerre, vagabondano in Italia, però girano con monopattini da 400€, con bollette elettriche che gli pagano i servizi sociali.
Per fortuna pagano la pensione a Pietro.
Povera Italia
Attentato alla pubblica incolumità !!!