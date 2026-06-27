Il Parco Avventura Acrobatico di Modica è realtà: natura, sport e divertimento mozzafiato

Modica, 27 giugno 2026 – Il panorama turistico e ricreativo di Modica si arricchisce di una straordinaria novità: il nuovo Parco Avventura Acrobatico è finalmente una realtà completamente operativa. Immerso in una cornice naturalistica incontaminata, il parco si propone come la meta ideale per chi desidera staccare dalla routine quotidiana, mettersi alla prova con percorsi sospesi o semplicemente godersi il fresco e le bellezze del paesaggio ibleo. Ciò che rende questo parco un luogo magico è l’ambiente circostante. I visitatori vengono accolti da un panorama incantevole e letteralmente da mozzafiato, dove la natura si mostra in tutta la sua originaria bellezza. La struttura è stata integrata nel pieno rispetto dell’ecosistema locale, garantendo un’esperienza immersiva al cento per cento. Oltre alla cura per l’ambiente, il parco si distingue per l’efficienza dei servizi offerti, capaci di garantire comfort, accoglienza e la massima sicurezza per grandi e piccini. Il divertimento e lo svago sono garantiti da un ricco ventaglio di attività. Oltre ai percorsi acrobatici, gli amanti delle sfide possono cimentarsi in avvincenti tornei organizzati, come le sessioni di tiro con l’arco. Ma l’esperienza non si esaurisce qui: ogni giorno l’area si anima grazie a un programma di intrattenimento variegato e di alto livello. Grandi e piccoli potranno assistere a spettacoli di cabaret, performance musicali dal vivo e intrattenimenti vari, ideali per concludere in allegria una splendida giornata all’aria aperta. Come raggiungerci: Il parco si raggiunge facilmente percorrendo la traversa del Bar Fucsia per circa 2.5 KM. Aperti dal giovedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Musica, cabaret e spettacoli vari previsti ogni giorno.

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