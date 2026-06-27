Ispica. Daniele Spadola brilla al Campionato Italiano di Bodybuilding: straordinario podio e qualificazione ai Mondiali

ISPICA, 27 giugno 2026 – Un’altra pagina memorabile per lo sport ispicese. Il bodybuilder Daniele Spadola ha confermato ancora una volta il suo eccezionale valore sul palcoscenico nazionale, conquistando l’ennesimo podio di prestigio e staccando il pass per le massime competizioni internazionali. Durante i recenti Campionati Italiani di Bodybuilding organizzati dalla I.C.S. e validi come qualificazione per la federazione mondiale UWSFF (United World Sports & Fitness Federation), tenutisi a Catania, Spadola ha offerto una dimostrazione di forza e definizione muscolare straordinarie.

In un contesto agonistico di altissimo livello, che ha visto sfilare sul palco oltre cento atleti, Spadola ha sfiorato il podio nella categoria “Natural BB fino a 70 kg” con un eccellente 4° posto. Il vero capolavoro è arrivato però nella categoria “Open” (senza controlli), dove ha conquistato una strepitosa medaglia di bronzo (3° posto), che gli garantisce di diritto la qualificazione ufficiale ai Campionati Mondiali UWSFF in programma a novembre.

Dietro questa forma fisica eccezionale – definita come una delle migliori mai portate sul palco dall’atleta – c’è lo straordinario lavoro in sinergia con il suo coach, Massimo Savasta. Il preparatore si è detto pienamente soddisfatto e orgoglioso della condizione impeccabile presentata, frutto di mesi di sacrifici. L’altissimo livello della concorrenza lascia in bocca un pizzico di comprensibile rammarico per un verdetto che avrebbe potuto essere ancora più generoso. Una tensione emotiva che, al momento della proclamazione, ha portato l’atleta a una reazione di momentaneo nervosismo, per la quale Spadola ci tiene a scusarsi pubblicamente: «Ci tengo a porgere le mie scuse per quel momento di tensione sul palco. Era un nervosismo dettato unicamente dalla frustrazione del momento, sapendo quanto io e il mio coach avevamo investito. Accetto comunque con grande orgoglio questo verdetto così lusinghiero».

Il futuro sportivo immediato, tuttavia, potrebbe non coincidere con la pedana dei Mondiali. Il motivo è legato a un traguardo ancora più grande: dopo 18 anni di totale dedizione, studi sulla propria persona, master e certificazioni internazionali, Daniele è prossimo all’apertura del proprio centro sportivo.

Questa nuova struttura non sarà una semplice palestra, ma un tempio del wellness psicofisico a tutto tondo. Il progetto affonda le radici nel vissuto personale di Daniele, che ha vissuto sulla propria pelle le ferite del bullismo e l’insicurezza legata al proprio aspetto fisico. Lo sport e il bodybuilding sono stati la sua ancora di salvezza, e oggi vuole mettere questa rinascita a disposizione della comunità. Il centro sarà aperto a chiunque voglia intraprendere un percorso di cambiamento, con un occhio di riguardo anche alla terza età: l’obiettivo sarà aiutare gli anziani a mantenere la forma fisica, la salute e, soprattutto, l’autonomia motoria fino a tarda età.

Un podio che sa di vittoria, dunque, e che fa da perfetto trampolino di lancio verso una missione imprenditoriale e sociale di altissimo valore.

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