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Attualità | Ragusa

​Un “radar” per i terremoti: a San Giacomo arriva un nuovo sistema sismico

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SAN GIACOMO (Ragusa), 27 Giugno 2026 – Il sottosuolo ibleo sotto la lente della scienza. Il Comune di Ragusa ha dato il via libera al progetto “Waveguard”, che vedrà l’installazione di un array sismico a San Giacomo, in collaborazione con l’Università di Catania.

​Cos’è e a cosa serve?
​A differenza delle normali stazioni, l’array è una rete densa di micro-sensori geometrici che funziona come un vero e proprio “radar” sotterraneo. Questo strumento permetterà di ripulire i segnali dal rumore di fondo della terra;
​captare la micro-sismicità, cioè i terremoti più lievi e impercettibili per l’uomo; mappare con precisione le faglie della frazione montana.
​Un passo avanti fondamentale per la ricerca scientifica e la prevenzione nel nostro territorio.

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