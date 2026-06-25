Vittoria, 23enne sorpreso con l’hashish nel pacchetto di sigarette: scattano gli arresti domiciliari

VITTORIA, 25 Giugno 2026 – VITTORIA – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti a contrastare la criminalità e lo smercio di droghe in città. Durante un controllo, i poliziotti hanno deciso di sottoporre il ventitreenne a una perquisizione personale, insospettiti dal suo atteggiamento.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, sono stati infatti rinvenuti circa 60 grammi di hashish, già suddivisi in un panetto e in una stecca pronta per essere piazzata sul mercato.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare e sequestrare anche 80 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita poiché suddivisi in banconote di vario taglio, oltre a un bilancino di precisione e a diverso materiale generalmente utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Dopo l’accompagnamento in ufficio e l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

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