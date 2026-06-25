Monterosso Almo. Domenica 28 giugno la conferenza “Monterosso nei secoli” con il prof. Angelo Schembari

Monterosso Almo, 25 giugno 2026 – Domenica prossima 28 giugno alle ore 20,30, nei Giardini del Circolo di Conversazione “Principe di Napoli” in piazza San Giovanni, il professore e storico Angelo Schembari terrà la conferenza dal titolo “Monterosso nei secoli”.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nella storia del borgo ibleo, ricostruito attraverso i documenti forniti dalle fonti di archivio. Il relatore guiderà il pubblico alla scoperta della storia politica, economica, sociale e religiosa di Monterosso, intrecciando fatti e personaggi che hanno segnato la comunità nel tempo.

L’immagine storica che accompagna l’iniziativa, una vecchia cartolina di Piazza della Rimembranza, rimanda proprio a quella memoria visiva che la conferenza intende approfondire: dalle radici alle vicende che hanno plasmato l’identità del paese. Il Circolo di Conversazione “Principe di Napoli”, fondato nel 1853, torna così a essere luogo di confronto e approfondimento. L’incontro, a ingresso libero, è promosso dal Consiglio di Amministrazione del Circolo e si inserisce tra gli eventi che valorizzano la cultura e la storia locale.

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