Modica Calcio, la difesa riparte da una certezza: confermato Christos Intzidis

MODICA, 24 Giugno 2026 – Il Modica Calcio inizia a porre le solide basi per la prossima stagione sportiva e lo fa ripartendo da una delle sue colonne portanti. La società ha infatti comunicato ufficialmente la conferma di Christos Intzidis, che continuerà a essere il punto di riferimento assoluto della retroguardia rossoblù.

Nel corso dell’ultimo campionato, il centrale greco si è imposto come un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di mister Filippo Raciti. I numeri e le prestazioni parlano per lui: figurando tra i giocatori con il minutaggio più alto dell’intera rosa, Intzidis non ha garantito soltanto solidità e costanza di rendimento, ma ha messo a disposizione dei compagni un mix fondamentale di carisma, personalità e grande esperienza.

Arrivato nella Contea con grande determinazione, il difensore ha saputo conquistare progressivamente l’affetto e il rispetto di tutta la piazza.

Il momento simbolo del suo forte legame con la tifoseria è stato senza dubbio il pesantissimo gol realizzato in Coppa Italia contro l’Avola. Una rete vitale, che è valsa alla squadra il passaggio del turno e ha fatto entrare definitivamente il gigante greco nel cuore dei sostenitori modicani.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro e alle nuove battaglie sul campo. Intzidis si prepara a lottare ancora per i colori del Modica in un palcoscenico duro e impegnativo come quello della Serie D, una categoria che il difensore conosce già alla perfezione, avendo disputato in passato il massimo campionato dilettantistico con la maglia della Vis Artena.

La conferma di Christos Intzidis rappresenta un tassello cruciale nel percorso di costruzione della rosa. È un chiaro segnale delle ambizioni del Modica Calcio: la dirigenza è al lavoro per allestire una squadra competitiva e rocciosa, con il fermo obiettivo di continuare a recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

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