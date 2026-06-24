La Rosa (FI Vittoria): “Via Salerno e via Magnani abbandonate e nel degrado. Il Comune intervenga”

Vittoria, 24 giugno 2026 – «Ci troviamo in via Giuseppe Salerno e in via Anna Magnani, a pochi passi dall’area di viale Europa dove nei giorni scorsi è divampato un incendio che ha messo in allarme residenti e famiglie. Ma qui, in queste vie, la situazione non è diversa: degrado, incuria e totale assenza di controlli stanno trasformando la zona in un pericoloso punto critico della città». Lo dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia Vittoria.

«I residenti – prosegue La Rosa – hanno segnalato più volte la necessità di pulizia, bonifica e messa in sicurezza dei terreni. Ci troviamo davanti a lotti privati completamente abbandonati, pieni di sterpaglie secche che diventano combustibile perfetto per gli incendi, come quello che ha lambito l’area giorni fa. È inaccettabile che, nonostante le ripetute richieste, nulla sia stato fatto».

La Rosa denuncia anche la presenza di una Citroën abbandonata, più volte segnalata e mai rimossa: «Un simbolo del degrado che regna in questa zona. Un’auto lasciata marcire per mesi non è solo un pugno nell’occhio, ma un potenziale pericolo e un richiamo per attività illecite».

Il segretario azzurro sottolinea inoltre un problema ancora più grave: «I cittadini ci parlano di ritrovi di spaccio e persino di manovalanza minorile coinvolta in attività illegali. È un allarme che non può essere ignorato. Qui non è solo una questione di decoro urbano: è una questione di ordine pubblico e sicurezza».

Da qui la richiesta netta al Comune: «Chiediamo che l’amministrazione individui immediatamente il lotto privato abbandonato, obblighi i proprietari alla bonifica e, se necessario, applichi le sanzioni previste dalla legge. Non è più tollerabile che l’incuria privata diventi un rischio collettivo. Allo stesso tempo, chiediamo un rafforzamento dei controlli e un piano straordinario di pulizia dell’intera area».

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