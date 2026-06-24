Ordine Consulenti. A Ragusa il premio Giovanni Cumbo

Ragusa, 24 giugno 2026 – Tutto pronto per venerdì 26 giugno al Castello di Donnafugata. La macchina organizzativa ha messo a punto la decima edizione del premio Giovanni Cumbo organizzato dalla Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Giovanni Cumbo è stato un professionista e figura di riferimento per la categoria dei Consulenti del Lavoro in Sicilia.

“Ci sono eventi che si raccontano con le parole e altri che si vivono con il cuore – spiega il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, Giusy Saraceno- Il premio Cumbo e’ uno di questi. Un premio che e’ diventato un evento annuale per creare occasioni di condivisione, sensibilizzazione e vicinanza tra tanti colleghi che provengono da tutta la Sicilia. La vera bellezza nasce dalla forza, dalla resilienza e dalla capacità di trasformare ogni sfida in un nuovo inizio. Sara’ una giornata ricca di stimoli ed emozioni in cui la dimensione dell’evento si intreccia con quella più autenticamente umana. Vi aspettiamo a Ragusa per vivere, insieme, una giornata di formazione e di festa”

L’appuntamento di Ragusa (con il patrocinio del Comune che ha messo a disposizione gratuitamente il castello di Donnafugata) rappresenta un punto di riferimento cruciale per una vasta e diversificata platea. Un partecipato momento di confronto tra relatori confermando la volontà, condivisa, di mantenere vivo il dibattito sui temi del lavoro

della responsabilità collettiva e della costruzione di una società più inclusiva e solidale. Spazio anche alla convegnistica con un incontro dal titolo “proteggere il lavoro tra l’intelligenza artificiale e consulenza’. Secondo convegno sul valore del lavoro e il salario giusto.

Tra gli interventi istituzionali prevista la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Nel pomeriggio, dopo la pausa break, altro seminario sui giovani e la coscienza di categoria. Un momento particolare sarà dedicato alle premiazioni ai Consulenti del Lavoro che hanno raggiunto i 35 anni di iscrizione all’ordine. Saranno premiati anche 21 nuovi consulenti. Il premio Giovanni Cumbo, invece, verrà assegnato al candidato che ha ottenuto il punteggio più alto agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro.

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