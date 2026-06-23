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Violenta aggressione in pieno centro a Modica: accoltellato per un cellulare nei pressi di piazza Corrado Rizzone

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Giugno 2026 – Un grave episodio di cronaca ha sconvolto la tranquillità della domenica sera nel centro storico di Modica. Nei pressi della centralissima Piazza Corrado Rizzone, un ragazzo poco più che maggiorenne è stato accoltellato durante un tentativo di rapina finito nel sangue.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – anch’egli cittadino extracomunitario – è stata avvicinata da un uomo, descritto come un immigrato, che gli ha intimato con toni minacciosi di consegnargli lo smartphone. Di fronte al netto rifiuto del giovane, che ha tentato di difendere il proprio telefono, l’aggressore non ha esitato a estrarre un’arma da taglio e a sferrare un fendente.

Dopo aver colpito il ragazzo, il malvivente si è dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli stretti della città e sfruttando il buio della sera.

Fortunatamente, la ferita riportata dal giovane non è risultata grave. Sul posto sono scattati subito i soccorsi e l’allarme alle forze dell’ordine, grazie alle segnalazioni tempestive di alcuni testimoni che si trovavano in zona e che hanno assistito increduli alla violenta scena.

La Polizia ha immediatamente avviato le indagini e aperto la caccia all’uomo. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e setacciando l’area alla ricerca di indizi utili o di eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per identificare e rintracciare l’aggressore, che al momento resta ricercato.

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3 commenti su “Violenta aggressione in pieno centro a Modica: accoltellato per un cellulare nei pressi di piazza Corrado Rizzone”

  2. Piettru

    Vi siete venduti MODICA, salotto per bene della prov Iblea! Vergognamoci, tutti, indistintamente!!!! stiamo lasciando il ns. amato centro storico in mano a delinquenti senza scrupoli! Poteva essere anche mio figlio, mio nipote, il vostro! Ci avete pensato!? e poi perchè… il motivo!? Un telefono!!!!!!!!!!! Riflettiamoci su e cerchiamo di darci una MANO a stabilizzare il giusto concetto di legalità! Iniziamo col chiedere al ns. Prefetto la presenza COSTANTE delle ns. autorità al centro storico, anche dei Militari dell’Esercito… piuttosto che farne restare 6 a piantone fisso! Raddoppiamo i turni al centro e mettiamo 4 unità a passeggio per tutto il centro storico!

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  3. Gino

    Avanguardia di uno stile di vita che presto sarà il nostro stile di vita, parole della Boldrini sinistra.
    Per fortuna ci pagheranno la pensione

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