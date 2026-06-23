  • 23 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Giugno 2026 -
Politica | Ragusa

Emergenza idrica a San Giacomo(Ragusa). Chiavola: “Situazione allo stremo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 giugno 2026 – «A San Giacomo siamo di nuovo allo stremo. L’acqua è stata chiusa ancora una volta, senza alcuna indicazione sui tempi di ripristino, e i cittadini sono esasperati». A denunciarlo è il consigliere comunale del Pd Mario Chiavola, che raccoglie la protesta crescente della frazione rurale di Ragusa, da giorni alle prese con una gestione idrica ormai fuori controllo.

«Nella chat della comunità – spiega Chiavola – la rabbia è palpabile. Ringrazio i collaboratori del Consorzio di bonifica, che almeno comunicano le chiusure, ma la verità è che il Consorzio non è più in grado di garantire un servizio regolare, nonostante i cittadini continuino a pagare puntualmente. Non possiamo andare avanti così».

Il consigliere annuncia di avere già chiesto al sindaco l’attivazione immediata di un servizio permanente di autobotti, senza dover attendere giorni o settimane ogni volta che l’acqua viene interrotta. «Non è accettabile – aggiunge – che ogni emergenza si trasformi in un’odissea. Serve un presidio stabile della Protezione civile, pronto a intervenire nell’immediato. E serve utilizzare tutte le soluzioni già sperimentate: a San Giacomo esistono pozzi privati che, per legge, possono essere messi temporaneamente a disposizione, con analisi dell’acqua effettuate in 24 ore. Due anni fa questo sistema ha funzionato. Perché non riproporlo?».

Chiavola parla di «situazione indescrivibile» e di «giusta rabbia dei cittadini», che non si sentono tutelati. «San Giacomo merita rispetto. Merita un servizio idrico degno di questo nome. Se il sindaco non attiverà subito un presidio permanente, sarà l’ennesima dimostrazione di disattenzione verso la frazione. Io resto fiducioso, ma non posso più contenere la frustrazione di una comunità che vive da troppo tempo in emergenza».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube