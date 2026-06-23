Centro storico: eseguito sopralluogo tecnico. Al via da settimana prossima il ripristino definitivo della pavimentazione

Modica, 23 giugno 2026 – In merito alle recenti segnalazioni e alle polemiche sollevate dalla cittadinanza (anche attraverso i canali social, relative alla “rappezza” temporanea eseguita sulla pavimentazione del centro storico, l’Amministrazione Comunale precisa quanto segue. Nella giornata di oggi si è svolto un accurato sopralluogo tecnico sul sito dell’intervento, al quale hanno preso parte l’Assessore Piero Armenia, il Direttore dei Lavori, Giorgio Barone e i rappresentanti della ditta incaricata. L’intervento iniziale, come spiegato dall’Assessore Armenia, ha avuto un carattere di assoluta urgenza ed è stato eseguito nell’immediato per eliminare una situazione di potenziale pericolo e scongiurare rischi per la pubblica incolumità. Si è trattato di una misura provvisoria, necessaria nelle more di reperire le basole idonee e coerenti con quelle già esistenti. A seguito delle verifiche odierne, è stato stabilito il cronoprogramma per il ripristino definitivo. Gli interventi di sistemazione definitiva partiranno già dalla prossima settimana. I luoghi saranno ripristinati seguendo fedelmente la linea e lo stile della pavimentazione storica preesistente. Inoltre, per garantire un risultato estetico e strutturale ottimale, i lavori non si limiteranno alla sola area della toppa, ma vedranno un allargamento del perimetro d’azione, così da assicurare la massima conformità al contesto architettonico del nostro centro storico. Si precisa che, in questa fase, gli interventi interesseranno il tratto compreso dall’area della Madonna del Carmine verso monte. Tale programmazione è stata definita sulla base delle risorse economiche attualmente disponibili. L’Amministrazione Comunale è già al lavoro per reperire ulteriori fonti di finanziamento che consentano di proseguire l’opera di riqualificazione e completare il ripristino della pavimentazione fino a Via Pellico, garantendo così continuità e uniformità all’intero percorso del centro storico. L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la vigilanza e la collaborazione, ribadendo la massima attenzione verso la tutela del decoro urbano e del patrimonio storico della città.

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