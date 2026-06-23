Comiso. Al via la terza edizione dell’evento “Bianco rosso e…ascolti in calice

Comiso, 23 giugno 2026 – Al nastro di partenza la terza edizione dell’evento “Bianco rosso e…ascolti in calice” che si terrà in via degli studi, il 26 giugno. A darne notizia l’assessore allo spettacolo, Giovanni Assenza.

” Siamo contenti di essere arrivati alla terza edizione per quanto riguarda “Rosso, bianco e…” –dichiara l’assessore Assenza -. Quest’anno le degustazioni di vini saranno cura di Giovanni Carbone sommelier FISAR in collaborazione con la distribuzione “Teruar wine selection”. Si potranno degustare vini bianchi, rosati e rossi prodotti da cantine di molte regioni italiane, un viaggio enologico unico. Si alterneranno inoltre spettacoli vari, quali la musica della “Street Band”, lo spettacolo teatrale di Claudio Morici, il racconto su De Andrè inscenato da “I Magistrati”, l’esibizione musicale creative ensemble di “4e33″ e la proiezione del film ” Il Postino”, il tutto organizzato da Alessandro Nobile e l’associazione 4e33. Una serata ricca – conclude Assenza – che inizierà dalle 19.00 fino all’ultimo appuntamento con la cinematografia previsto per mezzanotte

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