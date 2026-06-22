Modica-Marina, l’esodo estivo diventa un incubo. Sinistra Italiana: «Intervenire subito sulla vecchia strada»

MODICA, 22 Giugno 2026 – Modica-Marina di Modica, l’esodo estivo diventa un incubo. Sinistra Italiana: «Intervenire subito sulla vecchia strada, è emergenza sicurezza»

L’avvio della stagione estiva si sta trasformando in un vero e proprio percorso a ostacoli per i tantissimi cittadini e turisti che da Modica tentano di raggiungere la frazione balneare di Marina di Modica. A lanciare l’allarme è la sezione locale di Sinistra Italiana, con una nota firmata da Vito D’Antona, che fotografa una situazione viaria ormai al collasso e chiede un intervento urgente all’Amministrazione comunale.

Chi sceglie di percorrere la Strada Statale 194 si ritrova intrappolato in lunghissime code. I lavori in corso lungo l’arteria principale, con il conseguente restringimento della carreggiata e l’installazione di semafori, stanno paralizzando il traffico, in particolar modo nelle fasce orarie di punta. La vera nota dolente, tuttavia, riguarda l’unica vera alternativa, ovvero la “vecchia” strada per Marina. Per gli automobilisti che decidono di deviare su questo percorso, l’esperienza si trasforma in un incubo quotidiano a causa delle condizioni disastrose e insicure in cui versa l’arteria.

Il quadro descritto da Sinistra Italiana è fatto di profonde buche che hanno già provocato danni a tante autovetture, totale assenza di segnaletica orizzontale e una grave carenza di quella verticale. A questo si aggiunge un’insufficiente scerbatura che impedisce la corretta visuale, rami di alberi che invadono la carreggiata e cigli stradali invasi da rifiuti, tra cui bottiglie di plastica trascinate in mezzo alla corsia dal vento.

Il problema, in assenza di un’accurata manutenzione nel corso degli anni, si sta trasformando in una vera e propria emergenza con l’incremento del flusso veicolare tipico del mese di luglio. Per questo motivo, Sinistra Italiana invita perentoriamente l’Amministrazione comunale ad intervenire per mettere in sicurezza velocemente la strada, restituendo dignità e incolumità a un collegamento vitale per l’economia e il turismo del territorio modicano.

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