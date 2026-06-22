Comiso, intensificata la tutela per le vittime di violenza domestica: scatta l’aggravamento della misura di sicurezza per un uomo del posto

COMISO, 22 Giugno 2026 – La Polizia di Stato ha eseguito in questi giorni un’ordinanza di modifica di una misura di sicurezza personale, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo residente nel territorio di Comiso.

Il nuovo provvedimento dispone il trasferimento immediato dell’uomo presso una struttura terapeutica assistita. Questa decisione va a sostituire la precedente misura della libertà vigilata a cui il soggetto era sottoposto, rappresentando un netto inasprimento delle prescrizioni.

L’intera vicenda affonda le radici in una delicata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, che avevano precedentemente indagato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento odierno si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati e tempestivi, pilastro fondamentale della strategia della Polizia di Stato per la tutela delle vittime vulnerabili e la prevenzione di ulteriori e più gravi condotte lesive.

Una volta ultimate le formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, il personale di Polizia ha provveduto ad accompagnare l’uomo presso la struttura sanitaria protetta individuata dall’Autorità Giudiziaria, dove la misura troverà immediata esecuzione.

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