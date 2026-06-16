Chiaramonte Gulfi. Entrano nel vivo i festeggiamenti per San Giovanni Battista

Chiaramonte Gulfi, 16 giugno 2026 – Chiaramonte Gulfi si prepara ai giorni centrali dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Protettore della città. Una festa che, come ricorda l’arciprete rettore don Graziano Martorana, non è solo tradizione ma “un vero atto di fede collettiva”. Il Precursore, spiega il rettore, continua a parlare al cuore dei fedeli: indica ai giovani valori alti, alle famiglie la conversione, agli amministratori il coraggio del servizio, ai malati la speranza, ai lavoratori l’onestà e a tutti la centralità dell’Eucaristia.

Oggi, lunedì 16 giugno, alle 18.30 il santo rosario con la coroncina di lodi e le litanie cantate, seguito alle 19.30 dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Gaston Kaboy Tumpombo.

Domani, martedì 17 giugno, giornata dedicata alle associazioni: messa alle 19.30 presieduta da padre Riccardo Bocchieri, parroco di Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa, con l’animazione delle realtà associative cittadine.

Mercoledì 18 giugno, alle 19.30, celebrazione eucaristica presieduta da padre Giovanni Piccione, parroco dell’Immacolata Concezione di Roccazzo, durante la quale avverrà la benedizione degli animatori del Grest.

Momento tra i più attesi giovedì 19 giugno, con l’inaugurazione del nuovo allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni, opera che ogni anno richiama devoti e visitatori. Alle 18.30 Rosario con coroncina e litanie, alle 19.30 messa presieduta da padre Fabio Randello, parroco di Santa Margherita di Licodia Eubea, con l’animazione dell’associazione “Alba Chiara”. Alle 21.30 in piazza San Giovanni andrà in scena l’Opera dei Pupi “La pazzia di Orlando”, eseguita dall’antica compagnia “Famiglia Puglisi” di Sortino con la partecipazione dei ragazzi di “Alba Chiara”. I festeggiamenti proseguiranno con un programma ancora più ampio fino alla solennità del 24 giugno.

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