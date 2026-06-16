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Attualità | Scoglitti

La Sicilia e la pesca: Scoglitti protagonista del percorso di valorizzazione delle identità marinare

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Catania, 16 giugno 2026 – Si è svolto a Catania, presso il Palazzo della Regione Siciliana, il convegno “La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità. Imprese, Territori, Nuove Generazioni”, promosso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione del comparto ittico siciliano e delle comunità costiere.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo della pesca mediterranea, sulla tutela delle tradizioni marinare e sulle opportunità di crescita economica e sociale per i territori che fondano la propria identità sul mare.
In questo percorso di valorizzazione delle comunità marinare siciliane, Scoglitti rappresenta oggi una realtà di particolare rilievo. Già nel 2024, infatti è entrata ufficialmente a far parte del REIMAR, il Registro delle Identità della Pesca Mediterranea e dei Borghi Marinari, prestigioso riconoscimento istituito dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per preservare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale delle comunità costiere.
Il riconoscimento venne consegnato a Ortigia, durante il G7 svoltosi a Siracusa, dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e alla Pesca Salvatore Barbagallo. A ritirarlo per il Comune di Vittoria fu l’Assessore con delega a Scoglitti, Salvatore Avola.
Il REIMAR rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela e la promozione delle identità marinare siciliane attraverso un sistema articolato che comprende i borghi marinari, il sapere del mare, le celebrazioni rituali, le espressioni tradizionali e gli spazi culturali, le tonnare fisse, le costruzioni e i manufatti tradizionali e i musei del mare.
“L’inserimento di Scoglitti nel registro regionale costituisce un importante riconoscimento del valore storico, culturale e identitario della marineria locale e apre nuove opportunità di sviluppo legate al turismo esperienziale, alla valorizzazione delle tradizioni della pesca e delle eccellenze enogastronomiche del territorio”- ha dichiarato l’Assessore Salvatore Avola.
Il Sindaco Francesco Aiello ha ribadito il valore strategico del riconoscimento ottenuto da Scoglitti: “ Salvaguardare la nostra identità significa anche sostenere un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’Amministrazione comunale guarda con interesse alle iniziative regionali dedicate alla pesca e alle comunità costiere, nella consapevolezza che il mare, le tradizioni marinare e la cultura della pesca rappresentino una risorsa strategica per il futuro di Scoglitti e dell’intero territorio vittoriese”.

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