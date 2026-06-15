Modica ottiene oltre 93 mila euro per i riconoscimenti di eccellenza ambientale, turistica e sociale

Modica, 15 giugno 2026 – Grande soddisfazione a Modica per l’assegnazione di 93.004,10 euro da parte della Regione Siciliana nell’ambito del Decreto Dirigenziale Generale n. 301, che destina complessivamente un milione di euro ai Comuni dell’Isola distintisi nel 2025 per l’ottenimento di importanti riconoscimenti nazionali e internazionali legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla qualità dell’offerta turistica. Modica si conferma tra i comuni più virtuosi della Sicilia, risultando tra i maggiori beneficiari del provvedimento grazie al conseguimento della Bandiera Blu, della Bandiera Lilla e del riconoscimento Plastic Free. Un risultato che ha consentito alla città di ottenere un finanziamento complessivo di 93.004,10 euro, da destinare esclusivamente al potenziamento dei servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. «Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento concreto al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e da tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla crescita della nostra città sotto il profilo ambientale, turistico e sociale» dichiara l’Assessore Cannizzaro. «I riconoscimenti ottenuti non sono semplici attestati simbolici, ma certificano l’impegno di Modica verso modelli di sviluppo sostenibili, accessibili e rispettosi dell’ambiente. Grazie a queste risorse, ottenute in collaborazione con gli assessorati al Turismo e ai Servizi sociali, potremo rafforzare ulteriormente i servizi di accoglienza, migliorare la promozione del territorio e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più qualificata e inclusiva.» Soddisfatto anche il Sindaco, che sottolinea il valore strategico del risultato raggiunto: «L’assegnazione di oltre 93 mila euro conferma la capacità di Modica di distinguersi a livello regionale e nazionale per qualità dei servizi, attenzione all’ambiente e valorizzazione del patrimonio territoriale. È un risultato che premia il lavoro dell’assessore Cannizzaro e del suo ufficio, una visione amministrativa orientata alla sostenibilità e all’inclusione. Utilizzeremo queste risorse per consolidare i traguardi raggiunti e per rendere la nostra città ancora più competitiva e attrattiva dal punto di vista turistico, a beneficio dei cittadini, degli operatori economici e dei tanti visitatori che scelgono Modica ogni anno.» L’Amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Cannizzaro – proseguirà nel percorso di valorizzazione del territorio, investendo su qualità, sostenibilità e accessibilità, elementi che oggi rappresentano fattori determinanti per lo sviluppo turistico e la crescita economica della città.

Salva