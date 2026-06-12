Unitre Modica. Ragusani nel mondo: lontani ma non dimenticati

Modica, 12 giugno 2026 – L’appuntamento di questa settimana con “I Giovedì dell’Unitre” ha avuto un taglio particolare. Al centro il tema “30 anni del premio Ragusani nel mondo” e quindi il diretto riferimento ai cittadini dei Comuni della Provincia di Ragusa espatriati in ogni parte del mondo. A Modica, nell’aula magna dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi”, dopo i saluti e l’intervento introduttivo del presidente della locale Sede dell’Unitre, Enzo Cavallo, sono intervenuti Sebastiano D’Angelo e Giuseppe Lizzio, rispettivamente direttore e vicepresidente dell’Associazione Ragusani nel Mondo che, coi loro interventi, hanno illustrato il ruolo dell’Associazione e i collegamenti che essa intrattiene sia con le comunità iblee presenti nei vari Paesi, sia con ambasciate e coi competenti consolati. Partendo dal presupposto che l’emigrazione è parte integrante del nostro Paese, della nostra Regione e della nostra Provincia è stata sottolineata l’importanza dell’Associazione, rivelatasi utile sin dalla sua costituzione, per non disperdere il legame tra le migliaia di persone che hanno lasciato la propria terra per cercare fortuna altrove, in Italia e nel mondo, ed il territorio di origine. Coi vari punti trattati e con le risposte date da D’Angelo alle domande di Lizzio, nella qualità di giornalista, e di diversi dei partecipanti, è stato evidenziato il significativo e prezioso ruolo dell’Associazione ininterrottamente impegnata a curare i rapporti con i cittadini iblei insediati all’estero e alla ricerca di coloro, che, in qualità di imprenditori, di professionisti di artisti, ecc, col loro impegno e con le loro attività, si sono affermati e si sono distinti contribuendo a dare prestigio al territorio ragusano. Un ricerca questa, finalizzata alla annuale selezione per la premiazione dei più meritevoli che, una volta individuati, diventano i protagonisti della rassegna, che quest’anno raggiunge la trentunesima edizione e che, di volta in volta, riesce a richiamare l’attenzione e la presenza dell’intera Provincia, e non solo. Da considerare che nel corso del dibattito si è ipotizzata una possibile collaborazione con la Sede di Modica dell’Unitre per la individuazione di iniziative comuni e per organizzare insieme eventi che possono interessare i rispettivi associati. I Relatori infine hanno accennato alla prossima edizione del premio “Ragusani nel mondo” ed hanno riferito sui gemellaggi con le Associazioni consorelle, costituite ed attive nei vari paesi e sulla collaborazione con le Associazioni aventi lo stesso scopo sociale ed operanti in Italia.

Salva