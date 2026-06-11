Pozzallo. Sbarco di 76 migranti. Una donna e un minore trasportati in ospedale a Modica

POZZALLO, 11 Giugno 2026 – Nel giorno storico della visita in Spagna di Papa Leone a Las Palmas de Gran Canaria, nell’incontro con le realtà di accoglienza dei migranti, Pozzallo diventa teatro dell’ennesimo sbarco. Sono 76 le persone arrivate al porto ibleo (di cui 15 donne e 16 minori) tutti in discrete condizioni di salute. Problemi solo per un minore che è stato trasportato all’ospedale di Modica per accertamenti. Anche una donna, età probabile sui 40 anni, ha dovuto ricorrere alle cure mediche del personale Asp di Ragusa, oltre al sapiente lavoro dei medici dell’Usmaf. In molti, comunque, erano disidratati.

Ad aspettare i migranti anche il personale della Protezione Civile, don Paolo Catinello, direttore dell’Ufficio Pastorale per i Migranti della Diocesi di Noto, assieme ad alcuni volontari della Fondazione Migrantes e la Croce Rossa Italiana. In meno di un’ora, i migranti non solo erano scesi tutti in banchina ma avevano già preso il pullman che li ha condotti nel vicino hotspot portuale.

Lo sbarco, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, è stato coordinato dalla Prefettura e dalle autorità competenti appena completate le procedure di attracco.

I migranti sono arrivati grazie all’intervento dei volontari dell’Aurora della Sea-Watch, la Ong che tramite l’omonima nave, recupera i migranti nel mar Mediterraneo. Sea Watch che è arrivata a Pozzallo sventolando la bandiera della Palestina così come aveva riferito due giorni fa, in segno di solidarietà verso il popolo palestinese.

La babele di lingue che i militari della Capitaneria di porto hanno ascoltato è stata assai variegata. Ciad, Mali, Etiopia, Eritrea e molti altri idiomi a testimoniare come i migranti siano stati stipati a bordo del barchino senza distinzione di nazionalità.

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