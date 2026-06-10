Ragusa. Il professore Angelo Schembari intervista Lorenzo Tondo ad “A tutto volume – libri in festa”: reportage di guerra e scenari globali

Ragusa, 10 giugno 2026 – La manifestazione “ A tutto volume – libri in festa” rappresenta uno degli appuntamenti culturali più seguiti del Sud Italia. Sabato prossimo 13 giugno alle ore 18.00 nel Giardino del Vescovado a Ragusa, il prof. Angelo Schembari condurrà l’incontro con Lorenzo Tondo, autore di “ Trame di guerra “ e corrispondente del “Guardian “.

Ha collaborato con “The New York Times” e “Time” , lavorato per “La Repubblica” e ha ricevuto importanti riconoscimenti per le sue inchieste giornalistiche.

Tondo ha seguito le crisi umanitarie in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa e la guerra israelo-palestinese. Dal 2025 è docente alla Scuola di Giornalismo Luiss Guido Carli di Roma. In “ Trame di guerra “ il giornalista Tondo attraversa Ucraina, Palestina, Siria e Iran per raccontare come i conflitti del presente facciano parte di un unico scenario globale. Attraverso storie umane, frontiere attraversate e testimonianze raccolte sul campo, ricostruisce i legami tra geopolitica, traffici d’armi, autocrazie e crisi internazionali. Un reportage che aiuta a comprendere le tensioni che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali, confondendo i confini tra guerra convenzionale e terrorismo. La manifestazione ragusana propone per quattro giorni incontri, letture, dialoghi, mostre ed eventi speciali con narratori, poeti, giornalisti, scienziati, filosofi ed economisti.

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