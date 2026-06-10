Ragusa, 10 giugno 2026 – La manifestazione “ A tutto volume – libri in festa” rappresenta uno degli appuntamenti culturali più seguiti del Sud Italia. Sabato prossimo 13 giugno alle ore 18.00 nel Giardino del Vescovado a Ragusa, il prof. Angelo Schembari condurrà l’incontro con Lorenzo Tondo, autore di “ Trame di guerra “ e corrispondente del “Guardian “.
Ha collaborato con “The New York Times” e “Time” , lavorato per “La Repubblica” e ha ricevuto importanti riconoscimenti per le sue inchieste giornalistiche.
Tondo ha seguito le crisi umanitarie in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa e la guerra israelo-palestinese. Dal 2025 è docente alla Scuola di Giornalismo Luiss Guido Carli di Roma. In “ Trame di guerra “ il giornalista Tondo attraversa Ucraina, Palestina, Siria e Iran per raccontare come i conflitti del presente facciano parte di un unico scenario globale. Attraverso storie umane, frontiere attraversate e testimonianze raccolte sul campo, ricostruisce i legami tra geopolitica, traffici d’armi, autocrazie e crisi internazionali. Un reportage che aiuta a comprendere le tensioni che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali, confondendo i confini tra guerra convenzionale e terrorismo. La manifestazione ragusana propone per quattro giorni incontri, letture, dialoghi, mostre ed eventi speciali con narratori, poeti, giornalisti, scienziati, filosofi ed economisti.
Ragusa. Il professore Angelo Schembari intervista Lorenzo Tondo ad “A tutto volume – libri in festa”: reportage di guerra e scenari globali
Ragusa, 10 giugno 2026 – La manifestazione “ A tutto volume – libri in festa” rappresenta uno degli appuntamenti culturali più seguiti del Sud Italia. Sabato prossimo 13 giugno alle ore 18.00 nel Giardino del Vescovado a Ragusa, il prof. Angelo Schembari condurrà l’incontro con Lorenzo Tondo, autore di “ Trame di guerra “ e corrispondente del “Guardian “.
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