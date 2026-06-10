“Cultura del Mare”: concluso il progetto educativo della Capitaneria di Porto nelle scuole della provincia di Ragusa

POZZALLO, 10 giugno 2026 – Si è concluso con esito positivo il ciclo di incontri dedicato alla diffusione della “Cultura del Mare”, iniziativa di sensibilizzazione e orientamento promossa dalla Capitaneria di Porto e rivolta agli istituti scolastici del territorio, finalizzata a favorire una maggiore consapevolezza sui temi della tutela dell’ambiente marino, della sicurezza della navigazione e delle attività di ricerca e soccorso in mare.

Fino allo scorso 25 maggio 2026 il progetto ha coinvolto complessivamente quasi 1.100 studenti, con 13 incontri svolti tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, che hanno avuto modo di entrare in contatto con il personale della Capitaneria di Porto e conoscere da vicino il lavoro quotidianamente svolto dal Corpo delle Capitanerie – Guardia Costiera.

Nel corso degli incontri il personale della Capitaneria di Porto ha affrontato temi legati alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ecosistema marino e alle attività istituzionali della Guardia Costiera, oltre a illustrare le possibili prospettive di carriera per un futuro nella Forza Armata, Corpo delle Capitanerie di porto.

Per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e degli istituti nautici sono stati inoltre illustrati i percorsi di orientamento professionale nel settore marittimo, anche attraverso visite all’infrastruttura portuale di Pozzallo.

Il progetto ha previsto anche visite guidate presso la Capitaneria di Porto, con accesso alla Sala Operativa e presentazione dei mezzi navali impiegati nelle attività di ricerca e soccorso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Capitaneria di Porto nella diffusione della cultura del mare tra le giovani generazioni, con particolare attenzione al territorio costiero della provincia di Ragusa.

La Capitaneria di Porto ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando gli istituti scolastici aderenti e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa.

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