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Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, danneggia la struttura d’accoglienza e minaccia i poliziotti con un coltello a scatto: arrestato 22enne

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VITTORIA, 06 Giugno 2026 – Momenti di forte tensione in una struttura di ospitalità per stranieri a Vittoria, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane straniero di 22 anni. Il ragazzo dovrà rispondere delle gravi accuse di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di coltello di genere vietato.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione d’emergenza giunta al NUE 112 da parte del personale del centro di accoglienza, allarmato dal comportamento violento del giovane.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, giunti immediatamente sul posto, si sono trovati davanti a una scena di palese vandalismo, constatando i pesanti danni provocati dal 22enne agli arredi della struttura. Alla richiesta dei documenti per l’identificazione, il giovane ha reagito mostrando una spiccata aggressività anche nei confronti delle forze dell’ordine.

La situazione è degenerata in pochi istanti quando il ragazzo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha estratto improvvisamente dalla felpa un coltello a scatto della lunghezza di 18 centimetri, puntandolo contro gli agenti con fare minaccioso.

Solo la prontezza di riflessi e l’alto livello di professionalità degli agenti delle Volanti hanno evitato il peggio: l’aggressore è stato infatti rapidamente disarmato, bloccato e messo in sicurezza prima che potesse colpire.

Alla luce della gravità dei fatti e dei reati accertati, il 22enne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato successivamente trasferito in carcere.

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