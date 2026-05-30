La poesia di Pippo Puma vola in Albania: il poeta modicano inserito nell’antologia internazionale “Versi Irradianti”

MILANO / MODICA, 30 Maggio 2026 – Un nuovo, prestigioso traguardo internazionale per la poesia siciliana. Il poeta Pippo Puma, originario di Modica ma da anni residente a Milano, è stato ufficialmente accolto nel panorama letterario balcanico grazie all’inserimento di alcune delle sue opere all’interno di “Versi Irradianti – Vargje Rrezatuese”, un’antologia internazionale bilingue italiano-albanese.

L’importante riconoscimento è stato sancito dal caloroso benvenuto delle note poetesse Valbona Jakova e Annitta Di Mineo, che hanno curato e promosso l’integrazione dei versi di Puma in questo ambizioso progetto di scambio culturale.

L’antologia si appresta a vivere un doppio appuntamento di rilievo accademico e istituzionale nei territori balcanici, suddiviso per celebrare al meglio tutti gli autori coinvolti:

2 giugno 2026 (Durazzo, Albania): Si terrà la prima presentazione ufficiale presso l’Università Alexander Moisiu. Questo evento sarà dedicato a tutti i poeti internazionali e italiani inseriti nel volume, tra cui lo stesso Pippo Puma.

Entro la fine di giugno 2026 (Prizren, Kosovo): È in programma un secondo appuntamento focalizzato sui poeti albanesi provenienti dal Kosovo e dalla Macedonia, ospitato nella suggestiva cornice della Okshin Hoti University.

L’inclusione in un’antologia bilingue rappresenta non solo un riconoscimento accademico, ma una profonda gratificazione personale per l’autore modicano, che ha commentato così la notizia: “Raggiungere traguardi internazionali con la mia poesia è una conquista che ripaga tutto l’impegno, la passione e l’anima che metto nei miei versi – dice Puma -.”

Con la sua partecipazione a “Versi Irradianti”, la poesia di Puma dimostra ancora una volta come la parola scritta sia capace di superare i confini geografici e linguistici, trasformando le radici siciliane e le suggestioni milanesi in un linguaggio universale.

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