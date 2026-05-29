Spaventoso scontro all’incrocio a Vittoria: un’auto si ribalta in pieno centro, quattro feriti lievi

VITTORIA, 29 Maggio 2026 – Grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, per un brutto incidente stradale verificatosi all’incrocio tra via XX Settembre e via Torino, nel cuore del centro cittadino. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture sono colidate violentemente, provocando il ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una monovolume grigio metallizzato e un’Audi nera. L’impatto è stato particolarmente violento: la monovolume si è completamente cappottata, finendo la sua corsa su un fianco proprio in mezzo alla carreggiata. L’Audi nera ha riportato vistosi e profondi danni nella parte frontale, segno evidente del probabile e forte urto contro l’altro mezzo.

Sul luogo dell’incidente si è subito radunata una folla di numerose persone e passanti, allarmati dal forte boato e intenzionati ad assistere alle prime operazioni di soccorso.

Il bilancio definitivo parla di quattro persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale medico del 118, che ha prestato le prime cure ai passeggeri sul posto prima di disporre il loro trasferimento in ospedale per i controlli di rito.

Fondamentale anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato (scongiurando il rischio di incendi o perdite di carburante) e per coadiuvare i sanitari nelle operazioni di assistenza.

Per permettere i soccorsi e la successiva rimozione dei mezzi tramite un carro attrezzi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e delimitata con il nastro bianco-rosso delle forze dell’ordine.

I rilievi stradali per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le relative responsabilità sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Vittoria – Sezione Infortunistica Stradale.

foto Franco Assenza

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