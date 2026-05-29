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Cultura

Il messaggio di La Pira su un murales dell’artista Guido Van Helten… di Grazia Dormiente

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Il Murales dell’artista Guido Van Helten racconta nel muro nudo della Villa Comunale di Pozzallo il luminoso messaggio di Giorgio La Pira, profeta della pace planetaria e dell’integrità dei giovani e dei migranti, accomunati dal Mediterraneo, “il grande Lago di Tiberiade”, destinato a diventare segno e strumento dell’incontro tra popoli diversi e del superamento delle barriere politiche, economiche, religiose, etniche e culturali.
Ai volti giovanili l’artista ha donato l’attesa della speranza, tensione umana verso il futuro espresso dal cammino dell’uomo di spalle e dalla donna anch’essa in cammino. Stupenda la rilevante tessitura artistica degli alberi e delle loro foglie a commento del vigore delle radici e della loro fluttuazione al vento della storia.
Per tale immersiva ragione desidero esprimere il mio più sincero plauso all’artista australiano Guido Van Helten di respiro internazionale, a Vincenzo Cascone, amico fraterno e direttore artistico di Crucivia, ed ancora al noto giornalista Andrea D’Orazio.

Grazia Dormiente

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