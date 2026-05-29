Il messaggio di La Pira su un murales dell’artista Guido Van Helten… di Grazia Dormiente

Il Murales dell’artista Guido Van Helten racconta nel muro nudo della Villa Comunale di Pozzallo il luminoso messaggio di Giorgio La Pira, profeta della pace planetaria e dell’integrità dei giovani e dei migranti, accomunati dal Mediterraneo, “il grande Lago di Tiberiade”, destinato a diventare segno e strumento dell’incontro tra popoli diversi e del superamento delle barriere politiche, economiche, religiose, etniche e culturali.
Ai volti giovanili l’artista ha donato l’attesa della speranza, tensione umana verso il futuro espresso dal cammino dell’uomo di spalle e dalla donna anch’essa in cammino. Stupenda la rilevante tessitura artistica degli alberi e delle loro foglie a commento del vigore delle radici e della loro fluttuazione al vento della storia.
Per tale immersiva ragione desidero esprimere il mio più sincero plauso all’artista australiano Guido Van Helten di respiro internazionale, a Vincenzo Cascone, amico fraterno e direttore artistico di Crucivia, ed ancora al noto giornalista Andrea D’Orazio.
Grazia Dormiente