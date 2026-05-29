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Attualità | Modica

Prestigioso riconoscimento al modicano Michele Roccaro: riceverà la “Stella di E.S.S.E. 2026” a Palazzo Valentini

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ROMA, 29 Maggio 2026 – Importante traguardo professionale e sociale per il modicano Michele Roccaro. Il Comitato organizzatore della IV Edizione del Premio “Le Stelle di E.S.S.E.” ha, infatti, comunicato ufficialmente il conferimento della Stella di E.S.S.E. 2026.

Il premio gli è stato assegnato come riconoscimento per il costante impegno nella promozione di relazioni professionali e percorsi di crescita, finalizzati allo sviluppo di comunità consapevoli attraverso modelli basati su collaborazione, etica e innovazione.

L’evento di premiazione si terrà in una cornice istituzionale di altissimo rilievo nella Capitale. La cerimonia ufficiale di consegna avrà luogo sabato 13 Giugno, alle 10, , presso la Sala Consiliare del Palazzo Valentini di Roma (sede della Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il premio è promosso dall’Ente Sportivo Sociale Europeo, una rete associativa costituita ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attivamente impegnata nella valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche sul territorio nazionale.

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