Ospedali di Comunità, inaugurate le strutture di Comiso, Ragusa e Scicli

Ragusa, 29 maggio 2026 – Tre Ospedali di Comunità inaugurati nello stesso giorno, in tre diversi Comuni della provincia: Comiso, Ragusa e Scicli. L’ASP di Ragusa raggiunge un traguardo significativo nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale, consegnando alla comunità tre strutture destinate alle cure intermedie e alla presa in carico dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ordinario, ma hanno bisogno di assistenza sanitaria, infermieristica e riabilitativa.

Le nuove strutture, realizzate grazie ai fondi del PNRR e sulla scorta delle indicazioni del DM 77/2022, sono state inaugurate alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei sindaci dei Comuni interessati, dei rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, della Direzione strategica aziendale, composta anche dal Direttore sanitario Sara Lanza e dal Direttore amministrativo Massimo Cicero, e dei professionisti che hanno contribuito alla realizzazione e all’attivazione dei presìdi.

«Quella di oggi è una giornata importante per la sanità iblea – sottolinea il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – perché inauguriamo tre Ospedali di Comunità e consegniamo al territorio strutture già pronte a svolgere la loro funzione. È un risultato che nasce da un lavoro corale, portato avanti con competenza e senso di responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, a partire dalle imprese esecutrici, che hanno operato con serietà e affidabilità, contribuendo al rispetto degli obiettivi programmati».

Un ruolo determinante è stato svolto, inoltre, dall’U.O.C. Servizio Tecnico aziendale, diretta dall’ing. Gaetano Cilia, che ha seguito gli interventi strutturali e impiantistici necessari alla realizzazione dei tre presìdi, garantendo il rispetto degli obiettivi programmati e il coordinamento delle attività tecniche. Fondamentale è stato il contributo dell’U.O.C. Provveditorato, guidata dal dott. Angelo Costa, per gli aspetti legati a procedure di acquisizione, forniture e dotazioni indispensabili all’avvio delle strutture. Il percorso di attivazione ha visto inoltre il coinvolgimento dei tre Direttori di Distretto: la dott.ssa Carmela La Terra per Vittoria, il dott. Luciano Carnazza per Ragusa e il dott. Claudio Caruso per Modica. A loro è affidato un compito essenziale nell’integrazione degli Ospedali di Comunità con la rete dei servizi territoriali.

L’inaugurazione dei tre Ospedali di Comunità si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento della medicina di prossimità. L’ASP ha già attivato tutte le strutture previste in questa fase, compresa la Casa della Comunità di Ispica, che sarà inaugurata a breve. Vede lo striscione del traguardo, infine, anche la Casa della Comunità di Modica, realizzata ex novo. «Non si tratta soltanto di inaugurare nuovi locali – conclude Drago – ma di costruire un modello diverso di assistenza, più vicino ai cittadini e più integrato tra ospedale e territorio».

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