Misericordia Modica: torna il “Banco Solidale” in collaborazione con l’Unitre

Modica, 28 maggio 2026 – Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 20:00, si terrà una raccolta alimentare solidale organizzata dalla

Misericordia in collaborazione con l’Unitre – Università della Terza Età di Modica presso il supermercato Conad “Le Liccumie”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere il Banco Alimentare della Misericordia di Modica, che distribuisce periodicamente generi di prima necessità alle famiglie del territorio che vivono situazioni di grave difficoltà economica e sociale.

Durante la giornata sarà possibile donare generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene intima e alimenti per bambini. Ogni piccolo gesto potrà contribuire concretamente ad aiutare chi vive un momento di bisogno.

I volontari dell’associazione saranno presenti all’ingresso del supermercato per accogliere i cittadini e raccogliere le donazioni, confermando ancora una volta il valore della solidarietà e della partecipazione della comunità modicana.

Il Banco Alimentare della Misericordia di Modica organizza regolarmente raccolte straordinarie nei supermercati cittadini per garantire un sostegno continuo ai nuclei familiari più fragili del territorio.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è semplice ma importante: con poco possiamo fare molto.

Salva