Scicli. La festa della Madonna delle Milizie sabato 30 maggio

Scicli, 28 maggio 2026 – Si tiene sabato 30 maggio la festa di Maria Santissima delle Milizie, copatrona di Scicli, la cui celebrazione cade come da tradizione l’ultimo sabato del mese mariano.

In piazza Italia sarà messa in scena la sacra rappresentazione del fatto d’armi del 1091 e del racconto secondo cui Maria Santissima, a cavallo di un bianco destriero, scese dal cielo in aiuto degli sciclitani attaccati dagli invasori infedeli.

Dalle ore 20:00 in piazza Italia la rievocazione teatrale della battaglia tra i Normanni di Ruggero D’Altavilla e i Saraceni dell’emiro Belcane. La contesa viene risolta dall’arrivo come deus ex machina della statua della Madonna a cavallo, Maria Santissima, il cui simulacro è custodito in chiesa Madre.

Quest’anno l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha previsto la sfilata del Gran Corteo Medievale delle Milizie, che attraverserà il cuore della città a partire dalle ore 18 di sabato con sbandieratori, animazione giullaresca e arte di falconeria, e la Sagra della Testa di Turco, il dolce tipico della festa, un grande bignè tradizionalmente ripieno di crema o ricotta.

Domenica sera alle 21:15 in piazza una cover band di Lucio Dalla.

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